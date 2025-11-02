ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Завтра еду на Покровск". Украинский военный после победы в октагоне выдал речь до слез

Воскресенье 02 ноября 2025 15:11
UA EN RU
"Завтра еду на Покровск". Украинский военный после победы в октагоне выдал речь до слез Фото: Павел Сивицкий (instagram)
Автор: Андрей Костенко

Украинский военнослужащий и боец ММА Павел Сивицкий после победы в соревнованиях обратился к зрителям с трогательной речью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bfl.pro.

Победа на турнире

В субботу, 1 ноября, в Ивано-Франковске состоялся вечер ММА, организованный лигами BFL и Hazard FC.

В турнире принял участие украинский военный Павел Сивицкий, который вышел в октагон после тяжелых ранений, полученных на войне.

Сивицкий одержал победу техническим нокаутом над опытным франковским бойцом Иваном Сливинским.

Трогательная речь

После поединка он обратился к публике. Его слова тронули зал до слез.

"Я очень счастлив, что сегодня здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду на Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо всем за поддержку", - сказал боец.

После его речи зал взорвался аплодисментами, поддерживая военного.

Возвращение на фронт

Сивицкий защищал Украину на фронте, где получил тяжелые ранения, но нашел в себе силы вернуться к соревнованиям.

Теперь он снова возвращается в зону боевых действий. Уже 2 ноября спортсмен отправляется в Покровск, где продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются прорвать оборону города, однако украинские силы проводят контрнаступательные действия для стабилизации ситуации.

Ранее мы рассказали, как клуб из прифронтового города первым вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Также читайте, как волейболист Плотницкий показал свое отношение к россиянам в Японии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ММА
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН