Українець Донченко повертається в октагон UFC: відомі дата та суперник

Український боєць ММА Данило Донченко проведе свій наступний поєдинок у UFC на старті 2026 року. Його бій запланований у рамках турніру UFC Fight Night 266, який відбудеться в Лас-Вегасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Junkie.
Перспективний український напівсередньоваговик (вагова категорія до 77,1 кг) вийде в клітку 7 лютого 2026 року.
Протистояння стане частиною турніру серії UFC Fight Night 266. Традиційно для подібних івентів, місцем проведення обрано Лас-Вегас (штат Невада, США). Формат зустрічі передбачає три раунди.
Опонентом 28-річного українця стане американець Алекс Мороно. 34-річний ветеран є справжнім старожилом промоушена, маючи за плечима 22 поєдинки під егідою UFC.
Проте зараз кар’єра представника США перебуває на спаді, адже Мороно підходить до поєдинку з багажем із трьох поразок поспіль. У попередніх виступах він поступився Ніко Прайсу, Даніелю Родрігесу та Карлосу Леалю.
Український боєць, який раніше володів титулом чемпіона в організації Naiza FC, стрімко увірвався до найсильнішої ліги світу.
У вересні 2025 року Данило став переможцем 33-го сезону шоу "The Ultimate Fighter". У вирішальному поєдинку він ефектно нокаутував бразильця Родріго Сезінандо вже в першій п’ятихвилинці.
Наразі професійний рекорд Донченка налічує 13 перемог при 2 поразках. Майбутній бій у лютому стане для нього важливим етапом для закріплення позицій у рейтингу напівсередньої ваги після яскравого дебюту.
Нагадаємо, нещодавно ще один українець Ярослав Амосов успішно розпочав свій шлях в UFC, достроково перемігши Ніла Мегні у першому раунді.
Крім того, нещодавно український військовий та боєць ММА Павло Сівіцький після своєї перемоги на змаганнях виголосив зворушливу промову про Покровськ, яка стала вірусною у мережі.