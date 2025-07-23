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В США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде: что известно

Среда 23 июля 2025 11:58
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В США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде: что известно Фото: Трансгендерным женщинам запретили участие в Олимпиаде (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) принял новую политику, согласно которой трансгендерные женщины-спортсменки больше не смогут участвовать в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В документе USOPC отмечается, что решение базируется не на идеологии, а на научно обоснованных данных и принципах обеспечения честной конкуренции.

Политика USOPC также ссылается на президентский указ №14201 под названием "не допуская мужчин к женскому спорту", подписанный Дональдом Трампом.

В нем подчеркивается, что участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях угрожает "безопасности, справедливости, достоинству и правде".

Именно это распоряжение стало основой новых ограничений для участия в национальных олимпийских командах.

Об изменениях впервые сообщила The New York Times, отметив, что новые правила являются частью более широкой политической стратегии администрации Трампа, направленной на ограничение инклюзивной политики в спорте.

Отношение Трампа

Напомним, еще в феврале Трамп пообещал, что на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе трансгендерные спортсмены не будут допущены к участию в женских дисциплинах.

Президент USOPC Джин Сайкс и генеральный директор Сара Гиршланд в совместном письме к заинтересованным сторонам объяснили, что как организация с федеральным статусом, USOPC обязана придерживаться соответствующих нормативных ожиданий.

Впрочем, в USOPC не уточнили, как именно новая политика повлияет на спортсменок с так называемыми DSD (различиями в развитии половых признаков).

Представитель комитета отказался от комментариев, отметив, что пока "нет дополнительной информации для публичного разглашения".

Напомним, 6 мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа реализовать запрет на службу трансгендеров в армии, открыв путь для увольнения тысяч действующих военнослужащих и отказов в приеме новых, пока продолжаются судебные разбирательства.

Кроме того, 13 мая стало известно, что Пентагон прекращает оказание медицинской помощи трансгендерным военным, в частности гормональное лечение и хирургические операции.

В то же время, Reuters сообщило, что министр обороны США Пит Гегсет дал распоряжение начать увольнение трансгендерных военных, которые не уйдут добровольно до 6 июня.

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