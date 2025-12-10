Украина U20 проиграла Словении в драматическом матче на ЧМ-2026

Молодежная сборная Украины потерпела третью игру на чемпионате мира по хоккею среди команд U20 в дивизионе IA, завершив матч против Словении поражением 3:4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Встреча со Словенией, которая до этого тура имела два поражения, обещала быть сложной. Последний раз команды встречались в 2023 году в дивизионе IB, и тогда сильнее оказались словенцы.
Первый период прошел с преимуществом украинской команды, однако под его занавес Словения открыла счет благодаря защитнику Максу Берцу.
В начале второго периода нападающий сборной Украины Илья Шибинский сравнял счет, а затем Николай Косарев вывел "сине-желтых" вперед. Однако удержать преимущество до сирены не удалось: в большинстве словенский нападающий Жан Лебен восстановил паритет.
Старт финальной 20-минутки снова принес успех украинцам - Шибинский оформил дубль, реализовав большинство после передачи Алексея Евтехова. Со счетом 3:2 Украина подошла к решающей концовке.
Кульминация матча наступила на последних минутах. За четыре минуты до финальной сирены Словения смогла переломить ход игры.
Сначала Плеймелй сравнял счет, сделав его 3:3. А уже менее чем за две минуты до конца матча Блзяк забросил победную шайбу, вырвав для своей команды тяжелую победу.
После трех сыгранных матчей сборная Украины имеет в активе 3 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
Следующий поединок на молодежном чемпионате мира сборная Украины проведет в четверг, 11 декабря, против команды Австрии U20. Начало матча в 13:30 по киевскому времени.
