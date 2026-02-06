ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Минус первая гонка: почему лидер биатлонной сборной Украины пропустит старт Олимпиады

Пятница 06 февраля 2026 17:39
UA EN RU
Минус первая гонка: почему лидер биатлонной сборной Украины пропустит старт Олимпиады Юлия Джима (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима не примет участия в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх-2026. Гонка состоится в воскресенье, 8 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного тренера команды Николая Зоца "Суспільному Спорт".

Ставка на индивидуальную дистанцию

По словам наставника, Джима целенаправленно будет готовиться к своему первому личному старту на Играх - индивидуальной гонке, которая запланирована на 11 февраля.

"На 100% могу сказать, что Джима не рассматривается на эту эстафету. Она готовится к индивидуальной гонке - это ее коронная дистанция", - пояснил Зоц.

Джима имеет весомый опыт выступлений на самом высоком уровне. Она является олимпийской чемпионкой Сочи-2014, где завоевала "золото" в составе женской эстафетной четверки.

Однако сейчас именно индивидуальные старты считаются самой сильной стороной опытной биатлонистки.

Отметим, что с начала олимпийского сезона Джима имела ограниченную соревновательную практику. В частности она пропустила старт Кубка мира из-за травмы.

Состав эстафеты еще формируется

Сейчас тренерский штаб еще не объявил полный состав команды на смешанную эстафету, которая откроет биатлонную программу Игр.

Известно, что мужские этапы пробегут Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Имена биатлонисток, которые выступят в женской части, назовут позже.

Смешанная эстафета начнется 8 февраля в 15:05 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили полное расписание соревнований 6 февраля на Олимпиаде-2026.

Также узнайте, какие виды спорта вошли в программу Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ