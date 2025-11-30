Украина разгромила Данию в отборе на ЧМ-2027 и возглавила группу A

Украина удержала лидерство в отборе и одержала вторую победу

После успеха на этапе преквалификации украинская команда стартовала в основном раунде уверенно, в начале цикла подопечные Айнарса Багатскиса одолели Грузию со счетом 92:79.

Во втором туре соперником сине-желтых стала Дания, которая накануне уступила Испании.

Матч проходил под эгидой Украины, однако старт оказался нервным. В течение первой четверти команды шесть раз менялись в роли лидера, а завершилась 10-минутка минимальным преимуществом датчан - 20:18.

Тотальное доминирование после большого перерыва

В середине второй четверти украинцы сумели перехватить темп и взяли игру под контроль. На большой перерыв команда Багатскиса ушла с комфортной разницей в 10 очков - 46:36.

Третья четверть стала решающей: украинские баскетболисты сломили сопротивление соперника, увеличив преимущество до 27 очков.

В заключительном отрезке разница достигала 31 балла, и хотя Дания сумела немного сократить отставание, общий результат остался уверенным - 88:71.

Самым результативным в составе Украины стал разыгрывающий защитник Александр Ковляр. Он набрал 28 очков, проведя на площадке 29 минут, а также добавил в статистику 6 перехватов и 11 результативных передач.

Таблица группы A после второго тура

Украинская сборная стала единоличным лидером квартета, имея четыре очка после двух матчей.

Текущее состояние группы A:

Украина - 4 очка (2 матча), +30

Испания - 2 очка (1 матч), +10

Дания - 2 очка (2 матча), -27

Грузия - 1 очко (1 матч), -13

Что дальше?

Следующий поединок в квалификации украинцы проведут 27 февраля 2026 года против Испании, а 2 марта команды сыграют ответный матч на выезде.

Во второй этап квалификации будут проходить по три лучшие сборные из каждой группы. Там команды из группы A объединятся с квартетом B, где выступают Греция, Черногория, Португалия и Румыния, а результаты очных матчей первого этапа будут сохранены.

Матчи следующего раунда состоятся во время международных окон в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале-марте 2027-го. На мировое первенство выйдут по три сборные из каждой группы второго раунда.

Украина продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира и идет без поражений после двух стартовых туров.