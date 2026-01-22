ua en ru
Украина начала Евро-2026 по футзалу сенсационным поражением от Армении

Четверг 22 января 2026 18:38
UA EN RU
Украина начала Евро-2026 по футзалу сенсационным поражением от Армении Украина уступила Армении (фото: uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

В первом матче группового раунда чемпионата Европы 2026 года по футзалу сборная Украины в Каунасе встречалась с командой Армении.

О том, как прошла игра и какой результат - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Евро-2026 по футзалу, групповой раунд, 1-й тур

Украина - Армения - 1:2

Голы: Первеев, 26 - Дерменджян, 30, 39

Что было известно о сопернике

Армяне впервые в своей истории квалифицировались на чемпионат Европы. В отборе европейского первенства-2026 они сотворили настоящую сенсацию, оставив за бортом турнира сильную команду Казахстана.

Сборная Армении "прославилась" тем, что в начале 2020-х годов провела кампанию по натурализации игроков с другим гражданством. В результате она почти полностью состояла из натурализованных бразильцев. Однако после протеста, поданного соперниками - португальской и финской федерациями, все футзалисты, которые не имеют армянских корней и не проживали в течение пяти лет на территории страны, были лишены права вызываться в сборную.

Тогда в сборной пошли другим путем - стали привлекать в команду футболистов из других стран, которые имеют армянские корни. Таких больше всего нашлось в России. Таким образом, половина игроков, которые на Евро-2026 выступают под армянским флагом, фактически являются россиянами. Они родились и живут в России и выступают за тамошние футзальные клубы.

И еще один интересный факт. Ранее сборные Украины и Армении встречались между собой в рамках отбора на ЧМ-2000. Тогда "сине-желтые" одержали самую крупную победу в своей истории - 20:1.

На Евро-2026 Украина также считалась явным фаворитом противостояния. Хотя было ясно, что такой прогулки, как в 2000-м уже не будет.

Первый тайм: опасности от Армении

Первыми опасный момент создали армяне: уже на 2-й минуте голкипер "сине-желтых" Савенко спас ворота после выхода Мелконяна один на один.

Украина ответила своим выпадом, но Первеев с нескольких метров не попал в ворота, пробив в сетку с внешней стороны.

В целом в начале первого тайма более настроенными на результат были соперники украинцев. В результате главному тренеру нашей сборной Александру Косенко пришлось брать тайм-аут на 13-й минуте.

Игра выровнялась и Украина создала неплохой момент уже под занавес тайма. Чернявский качнул соперника и опасно пробил по воротам. Вратарь Армении Агаджанов отбил перед собой, однако на добивание никто из наших не успел.

В результате на перерыв команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм: преимущество и провалы в защите

После перерыва Украина заметно активизировалась и сразу создала ряд опасных моментов. Возможности для взятия ворот имели Микитюк, Швед и Жук. В конце концов эта активность привела к голу.

На 26-й минуте Первеев качнул соперника на правом фланге, сместился в центр и пробил из-под игрока: кипер армян Агаджанов на этот раз свою команду не спас - 1:0.

К сожалению развить успех не удалось. Наоборот, произошел провал в защите, в результате которого Дерменджян оказался один перед нашими воротами и реализовал свой момент - 1:1.

После этого игра продолжалась на встречных курсах. У "сине-желтых" отличный момент имел Корсун, который опасно пробил в ближний угол. Но надежно сыграл Агаджанов.

А вот армяне свой шанс использовали. На предпоследней минуте Дерменджян подправил пяткой прострел партнера и принес своей команде сенсационную победу. Более того, Украина могла пропустить и третий гол, когда заменила вратаря полевым игроком. Но Мелконян не попал в пустые ворота.

Украина начала Евро-2026 по футзалу сенсационным поражением от Армении

Что дальше

Во втором туре сборная Украины будет противостоять Литве. Эта игра состоится в воскресенье, 25 января, в 17:00 по киевскому времени.

Для выхода в плей-офф чемпионата Европы "сине-желтым" нужно занять первое или второе место в группе.

Ранее мы рассказали, как сборная Украины по футзалу сыграла в спаррингах с чемпионами Европы.

Также мы сообщали, что "сине-желтые" ворвались в группу лидеров мирового рейтинга ФИФА.

