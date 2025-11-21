Украина возглавляет медальный зачет на Дефлимпиаде: соревнования пересекли экватор

На Дефлимпийских играх, проходящих в японском Токио, прошла половина соревнований. После семи дней на мировом форуме лидирует сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Украинские дефлимпийцы завоевали 47 наград: по 18 золотых и серебряных и 11 - бронзовых. Кроме того, установили 5 рекордов мира и 3 рекорда Дефлимпийских игр.
Самым результативным для Украины стали шестой и седьмой дни Дефлимпиады (20 и 21 ноября), в которые наши спортсмены завоевали 11 и 10 наград соответственно.
Наибольший вклад в общую копилку традиционно сделали представители спортивного ориентирования - 14 медалей. 9 добавили пловцы, по 8 - легкоатлеты и дзюдоисты.
После семи дней Дефлимпиады Украина уверенно удерживает первое место, опережая Китай и Южную Корею.
Медальный зачет Дефлимпиады-2025, топ-5
Соревнования в Токио продолжатся в субботу, 22 ноября. В этот день спортсмены разыграют медали в 12 дисциплинах. Дефлимпиада-2025 продлится до 26 ноября.
Международные спортивные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха. Они являются аналогом Олимпийских и Паралимпийских игр, но имеют собственную историю и структуру.
Основные факты:
Украина традиционно входит в число самых успешных стран на Дефлимпиадах. На предыдущих Играх в Бразилии (2022 год) "сине-желтые" завоевали 145 медалей (64 золотые, 39 серебряных и 42 бронзовые) и победили в командном зачете.
Ранее мы сообщили, кто вошел в состав сборной Украины по биатлону на первый старт олимпийского сезона.
Также читайте, как Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing.