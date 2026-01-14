Фантастический финиш Норвегии и 14-е место Украины: как прошла женская эстафета КС по биатлону
Сборная Украины заняла 14-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Победу одержала команда Норвегии после рывка на последнем круге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Старт пятого этапа Кубка мира
В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открыла женская эстафета, в которой на старт вышли 19 национальных команд, в том числе и сборная Украины.
По сравнению с предыдущим этапом в Оберхофе тренерский штаб украинской команды внес одно изменение в состав.
Валерию Дмитренко вернули из Кубка IBU, а Юлия Джима в этот раз участия в гонке не принимала. Остальные этапы остались без изменений.
Ход гонки для сборной Украины
Первой дистанцию для "сине-желтых" преодолевала Кристина Дмитренко. Она использовала два дополнительных патрона и передала эстафету на 11-й позиции с отставанием чуть более полуминуты от лидера.
На втором этапе Дарья Чалык обошлась без штрафных кругов, но уступила соперницам в скорости.
Это привело к потере нескольких позиций - Украина опустилась на 15-е место с отставанием более полутора минут.
Третий этап в исполнении Валерии Дмитренко не принес изменений в промежуточном результате. Перед заключительным отрезком украинская команда оставалась 15-й.
Финиш без прорыва
Елена Городна на последнем этапе после финальной стрельбы сумела отыграть три позиции, однако на дистанции потеряла две из них.
В итоге сборная Украины второй раз подряд финишировала 14-й в женской эстафете Кубка мира.
Победа Норвегии и итоги гонки
Золото эстафеты завоевала сборная Норвегии. Перед выходом на последний круг норвежки шли четвертыми, но смогли отыграть три позиции и вырвать победу.
Второе место заняла Италия, третье - Швеция. Франция, которая побеждала в Оберхофе, на этот раз осталась четвертой.
Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Женская эстафета:
- Норвегия (0+9) 1:07:06.2
- Италия (0+4) +0.9
- Швеция (0+7) +3.0
- Франция (0+6) +10.5
- Чехия (0+3) +52.8
- Германия (1+8) +1:01.8
...
- 14. Украина (0+7) +3:51.5
Отметим, что эксклюзивным транслятором этапов Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне Спорт.
В четверг, 15 января, на этапе в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Пятый этап Кубка мира продлится до 18 января включительно.
