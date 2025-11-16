Украина дожала Исландию и продолжает путь на ЧМ-2026: когда матчи плей-офф (видео)

ЧМ-2026, квалификация

Украина - Исландия - 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Зубков (Сваток, 87), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Калюжный, Малиновский (Гуцуляк, 77), Цыганков (Назарина, 87) - Ванат (Яремчук, 69).

Что было нужно сборной Украины

Первое место в отборочной группе D после победы над Украиной добыла сборная Франции. Она досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

"Сине-желтые" с исландцами разыгрывали путевку в стыковые матчи, где для выхода на ЧМ нужно будет одолеть двух соперников.

Обе команды подошли к очному противостоянию, имея по 7 очков, но исландцев устраивала и ничья - за счет значительно лучшей разницы мячей. У наших соперников она была "плюс 4" (13:9), тогда как у Украины - "минус 3" (8:11).

По регламенту соревнований ФИФА именно разница забитых и пропущенных голов является главным дополнительным показателем - в отличие от УЕФА, где предпочтение отдают результатам очных поединков.

Так что в данном случае расклады были просты. Украине для того, чтобы продолжить путь на мундиаль, надо было непременно побеждать. Любой другой результат открывал двери в плей-офф Исландии.

Первый тайм: преимущество без реализации

Игру более активно начали исландцы, но их пыл быстро угас. Инициатива полностью перешла к "сине-желтым", которые применяя высокий прессинг, постоянно держали соперника в напряжении. Однако много моментов у ворот Олафссона не возникало.

Лучший был на 24-й минуте, когда Цыганков сместился с правого фланга в центр и пробил с линии штрафной. К сожалению, мяч попал в перекладину.

Кроме этого, можно вспомнить эпизод на 40-й минуте, когда Ванат завершал многоходовую атаку Украины коварным ударом пяткой, но попал прямо в голкипера.

Перспективным мог быть отрыв Малиновского уже под занавес тайма, но нашего полузащитника откровенно хватал за плечи Йоганессон. Защитник исландцев получил за это желтую карточку, но не более.

В целом украинцы до перерыва чаще били по воротам: 7 раз (1 в створ) против 4-х (0 в створ) - у соперников.

Исландцы пытались выбегать в контратаки, но их выпады завершались лишь угловыми. За первые 45 минут они выполнили четыре таких стандарта, украинцы - ни одного.

Второй тайм: победное завершение

То, что команда Сергея Реброва, несмотря на преимущество, не смогла забить в первом тайме - настораживало. Ведь было понятно, что чем дальше, тем нашей команде будет труднее поддерживать столь высокий темп. И что исландцам, которых устраивала ничья, будет легче защищаться.

Но первые минуты второй половины игры показали, что гости думают не только об обороне. В начале тайма Виллюмссон очень опасно пробил головой с близкой дистанции - Трубин успел среагировать и перевел мяч на угловой.

Впрочем, это был лишь эпизод, а дальше игра перешла в привычное русло - с постоянными атаками украинцев. Исландцы все меньше думали об атаке, играя от результата, который их устраивал.

На 66-й минуте хитро с фланга пробил Цыганков, но вратарь соперников не ошибся.

Сергей Ребров бросил в бой свежие силы - Шапаренко, Яремчука и Гуцуляка.

На 77-й минуте Украина едва не пропустила. Очень опасно головой пробил Паульссон - Трубин совершил невероятный сейв.

Украина продолжала давить. Прекрасный момент имел Яремчук, который дважды пробивал в упор, но чудеса показал вратарь исландцев.

А на 83-й минуте наконец случился гол. Цыганков сделал подачу с углового, Гуцуляк сбросил на дальнюю штангу, где Зубков остался один и головой перевел мяч в ворота.

Исландцы прогнозируемо активизировались, пытаясь спасти игру, и заставили понервничать. Напряжение продолжалось до компенсированного времени, пока на 90+3 минуте все вопросы не снял Гуцуляк.

Что дальше

В параллельном матче, который уже ничего не решал, сборная Франции в Баку победила Азербайджан - 3:1.

Таким образом, Франция получила прямую путевку на мундиаль. А сборная Украины, финишировавшая в группе на втором месте, получила право сыграть в плей-офф. Там, чтобы попасть на чемпионат мира, надо будет одолеть еще двух соперников.

Эти игры состоятся уже весной 2026 года. Базовые даты - 26 и 31 марта. Своих соперников Украина получит на жеребьевке в четверг, 20 ноября.