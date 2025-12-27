ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"МастерШеф": каким был финал 16 сезона и кто победил

Суббота 27 декабря 2025 23:22
UA EN RU
"МастерШеф": каким был финал 16 сезона и кто победил Финал "МастерШеф" (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Финальный выпуск 16 сезона "МастерШеф" подарил зрителям яркие кулинарные испытания и сюрпризы. Участники показали свои лучшие кулинарные способности, но победителем стал только один.

РБК-Украина рассказывает, каким был финал 16 сезона и кто победил.

Каким был финал "МастерШеф"

Финалистами 16 сезона стали Александр Зубко, Галина Оруджева и Дарья Фатеева. Они посетили кухни столичных ресторанов, где Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский продемонстрировали им тонкости и секреты приготовления блюд.

Главное задание финала было особенно масштабным. Так, участникам пришлось не просто создать собственный ужин, но и разработать полную концепцию ресторана - от меню и интерьера до подачи блюд.

&quot;МастерШеф&quot;: каким был финал 16 сезона и кто победилФиналисты "МастерШеф" (скриншот)

После первого этапа Галина покинула проект. Дарья попала в суперфинал, поскольку успешно приготовила лапшу с соусом и мясом, а Александр поразил судей своим пюре.

Далее суперфиналистов ждала разработка собственного ресторана и приготовление ряда авторских блюд.

Чем поразила Дарья Фатеева

Концепция участницы заключалась в создании заведения в стиле украинского села, но в современных мотивах. На закуску она подала традиционную кровянку, но она была немного суховата.

В качестве основного блюда она приготовила пирог с бычьими хвостами и щеками, который подала с соусом на основе демигласа и темного кваса. Его дополняли костный мозг и зеленый салат. Однако Эктор был не очень впечатлен, поскольку такое блюдо было вдохновлено другим шеф-поваром.

На десерт Дарья сделала пирожное из молочного шоколада в форме фундука, внутри которого скрывалось пралине с солью и нежный бисквит. Сверху его украшала глазурь, а сочетание текстур и вкусов покорило судей.

&quot;МастерШеф&quot;: каким был финал 16 сезона и кто победилРесторан Дарьи (скриншот)

Чем поразил Александр Зубко

Его ресторан должен был быть белоснежным, воздушным, украшенным растениями. Легкие шторы нежных светлых тонов, дерево и зелень создавали уютную атмосферу.

На закуску Александр подал речного украинского сома с соусом из жареного картофеля, сверху украшенный зеленым маслом из листьев хрена и ботвы моркови, маринованным портулаком и маринованными цветами укропа.

Основное блюдо получило название "Сердце леса" - оленина с кремом, чипсами и пудрой из пастернака и грибов. Соус готовился на основе красного украинского вина с добавлением сливы и копченой груши.

На десерт Саша представил "картину" под названием "Дикое поле" благодаря сочетанию персикового и малинового соусов. За основу он взял холодный сырник, приготовленный из кисломолочного и козьего сыров.

&quot;МастерШеф&quot;: каким был финал 16 сезона и кто победилРесторан Сашка (скриншот)

Кто победил в 16 сезоне "МастерШеф"

После оценки всех блюд судьи объявили победителя - им стал Александр Зубко, родом из Винницы. Он - кондитер, который до участия в проекте готовил торты на заказ.

Мечтает о собственной уютной кондитерской, где каждый десерт будет маленьким праздником. Он также получил возможность пройти практику в ресторане Эктора.

&quot;МастерШеф&quot;: каким был финал 16 сезона и кто победилПобедитель "МастерШеф-16" (скриншот)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram "МастерШеф", сайт СТБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШеф Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну