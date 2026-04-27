Участница "Мисс Украина" отгуляла свадьбу в Каннах: гостей развлекали Меладзе, Галкин и Рики Мартин

Во Франции состоялась громкая свадьба бывшей участницы конкурса "Мисс Украина" и харьковчанки Ники Ломии. Избранником модели стал киевский IT-предприниматель и владелец компании в сфере казино-игр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.
Празднование прошло в Каннах и длилось два дня. Для церемонии выбрали роскошный особняк 1919 года постройки с панорамным видом на Средиземное море.
На событие пригласили гостей из разных стран, в частности из Украины, Грузии и РФ.
Сама свадьба поразила не только локацией, но и масштабом программы и звездным составом артистов.
Ведущим праздника стал юморист Максим Галкин. Он не только проводил конкурсы, но и пел для гостей.
Несмотря на то, что мероприятие вели на русском, шоумен иногда переходил на украинский и исполнял известные украинские композиции, в частности "Разговор с тобой" Иво Бобула и "Ой, смереко".
Одним из главных музыкальных гостей стал Валерий Меладзе. Под его хиты пели и сами гости, и невеста.
Впрочем больше всего внимания привлекло появление мировой звезды Рики Мартина, который также выступил на празднике.
По неофициальной информации, его гонорар мог превысить миллион долларов.
Также в сети появилась информация, что выступление Галкина стоило около 130 тысяч долларов, а Меладзе получил еще большую сумму.
В соцсетях молодожены и гости активно делились кадрами с торжества. В публикациях событие уже называют "свадьбой года".
Гостей угощали изысканными блюдами и дорогим шампанским, а сама атмосфера мероприятия больше напоминала закрытое светское событие международного уровня, чем традиционную свадьбу.