Участница "Мисс Украина" отгуляла свадьбу в Каннах: гостей развлекали Меладзе, Галкин и Рики Мартин

12:44 27.04.2026 Пн
2 мин
Роскошная двухдневная церемония на Лазурном побережье собрала гостей из разных стран
aimg Иванна Пашкевич
Во Франции отгремела роскошная свадьба украинской модели и IT-предпринимателя (коллаж РБК-Украина)

Во Франции состоялась громкая свадьба бывшей участницы конкурса "Мисс Украина" и харьковчанки Ники Ломии. Избранником модели стал киевский IT-предприниматель и владелец компании в сфере казино-игр.

Празднование прошло в Каннах и длилось два дня. Для церемонии выбрали роскошный особняк 1919 года постройки с панорамным видом на Средиземное море.

На событие пригласили гостей из разных стран, в частности из Украины, Грузии и РФ.

Сама свадьба поразила не только локацией, но и масштабом программы и звездным составом артистов.

Ведущим праздника стал юморист Максим Галкин. Он не только проводил конкурсы, но и пел для гостей.

Несмотря на то, что мероприятие вели на русском, шоумен иногда переходил на украинский и исполнял известные украинские композиции, в частности "Разговор с тобой" Иво Бобула и "Ой, смереко".

Одним из главных музыкальных гостей стал Валерий Меладзе. Под его хиты пели и сами гости, и невеста.

Впрочем больше всего внимания привлекло появление мировой звезды Рики Мартина, который также выступил на празднике.

По неофициальной информации, его гонорар мог превысить миллион долларов.

Также в сети появилась информация, что выступление Галкина стоило около 130 тысяч долларов, а Меладзе получил еще большую сумму.

В соцсетях молодожены и гости активно делились кадрами с торжества. В публикациях событие уже называют "свадьбой года".

Во Франции отгремела роскошная свадьба украинской модели и IT-предпринимателя (скриншот)

Гостей угощали изысканными блюдами и дорогим шампанским, а сама атмосфера мероприятия больше напоминала закрытое светское событие международного уровня, чем традиционную свадьбу.

