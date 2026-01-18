"У тебя впереди столько дворцов". Звезды поддержали Кажанну в скандале с лейблом Jerry Heil

Громкий конфликт в шоу-бизнесе между певицей Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, владелицей которого является Jerry Heil, набирает обороты. После эмоциональных заявлений артистки в соцсетях и публичного обсуждения ситуации немало украинских звезд решили не молчать и открыто поддержали Кажанну.
Одним из первых, кто высказался в защиту Кажанны, стал певец OTOY.
В своей заметке он отметил, что в индустрии, где часто царят амбиции, токсичность и желание хайпа, самое главное - оставаться человеком.
Артист поддержал Кажанну, назвав ее одной из самых интересных художниц новой волны и пожелал, чтобы рядом с ней были те, кто будет ценить ее не за цифры, а за подлинность.
Также OTOY отдельно поблагодарил свою команду лейбла - за поддержку, свободу в творчестве и дружеский подход без давления.
Поддержку Кажанне проявила и группа MOLODI - музыканты завуалированно намекнули на свою позицию, опубликовав рилз под ее песню.
Фаны сразу восприняли этот жест как знак солидарности с артисткой на фоне скандала.
Искренне и по-человечески обратилась к Кажанне и певица Марина Круть. Она написала теплое послание, в котором поддержала артистку в непростой момент и напомнила: впереди у нее еще много побед, опыта и новых высот.
Круть отметила, что песни Кажанны имеют силу исцелять, а сама она - живая, ранимая и настоящая, и именно это делает ее творчество таким ценным.
Также артистка посоветовала Кажанне прожить этот опыт через музыку - "выливать все в тексты" и слушать только свое сердце.
Своей историей также поделилась певица Мария Кондратенко, которая призналась, что хорошо понимает, через что может проходить Кажанна.
Артистка рассказала, что дважды оказывалась в сложных контрактных условиях, и этот опыт стал для нее чрезвычайно болезненным.
По словам Кондратенко, в ее случае были и унижения, и некорректная коммуникация, проявления абьюза и даже газлайтинга.
В то же время она подчеркнула: сейчас воспринимает это как урок, который сделал ее сильнее, прагматичнее и дал мощную мотивацию доказать свою ценность.
Также Мария подчеркнула, что искренне восхищается Кажанной как человеком и ее творчеством и уверена - несмотря на сложный период артистку ждет не просто "все будет хорошо", а гораздо больше.
Не сдерживал эмоций и исполнитель SadSvit. Он коротко, но максимально резко поддержал Кажанну, заявив, что украинские лейблы "перешли черту", и призвал артистку собрать команду близких по духу людей и двигаться дальше без лейблов.
Скандал в шоубизнесе разгорелся после того, как Кажанна публично намекнула на напряженные отношения с лейблом NOVA MUSIC, который принадлежит Jerry Heil.
Сначала все началось с шутливого поста артистки в соцсетях, который часть аудитории восприняла как намек на Jerry и ее творчество.
Однако впоследствии ситуация стала гораздо серьезнее - Кажанна опубликовала ряд эмоциональных сториз и заявлений, в которых дала понять, что переживает сложный период и даже задумывается о прекращении публичной деятельности.
В своих последующих объяснениях певица прямо заявила, что сотрудничество с лейблом воспринимает как "токсичное", а также намекнула на конфликты относительно рабочих договоренностей, коммуникации и условий контракта.
По словам Кажанны, со стороны команды лейбла она чувствовала давление и напряжение, а ситуация зашла настолько далеко, что артистка решила вынести это в публичное пространство.
В ответ на заявления подопечной NOVA MUSIC выступил с собственной позицией и заявил, что принял решение досрочно прекратить сотрудничество с Кажанной, которое длилось с 2023 года.
Также в лейбле дали понять, что часть обвинений артистки, по их мнению, не соответствует реальности.
Отдельно было озвучено, что на старте сотрудничества действовала модель распределения прибыли, которая предусматривала большую долю в пользу лейбла, а со временем условия якобы предлагали пересмотреть на уровне 50/50.
Сама же Jerry Heil, комментируя ситуацию со своей стороны, дала понять, что лейбл инвестировал в развитие Кажанны и не пытался контролировать её творческие решения.
В то же время команда лейбла отметила, что, несмотря на "корректную работу", в процессе сотрудничества возникали конфликтные моменты и эмоциональное общение, из-за чего они и решили поставить точку в этой истории.
