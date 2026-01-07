ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"В США еще не было боя за титул абсолютного чемпиона". Менеджер Усика назвал новые приоритеты

Среда 07 января 2026 15:14
UA EN RU
"В США еще не было боя за титул абсолютного чемпиона". Менеджер Усика назвал новые приоритеты Фото: Александр Усик в очередной раз попытается покорить США (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Александр Усик может провести несколько следующих поединков в Соединенных Штатах Америки. Бой с Деонтеем Уайлдером - только начало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing News.

Интерес к бою с Уайлдером подтвердился

Директор команды Усика Александр Лапин в очередной раз подтвердил, что главным кандидатом в соперники украинца в следующем поединке является Деонтей Уайлдер, а сам бой планируется провести в США.

"Обсуждения ведутся сразу по нескольким направлениям, и оказалось, что интерес к этому бою в США значительно превысил ожидания. В ближайшее время ситуация станет более понятной", - сказал Лапин.

Масштаб имеет значение

Директор Usyk17 также отметил, что проведение боя в США давно является приоритетом для Усика, а сроки организации поединка совпадают с долгосрочной стратегией украинского чемпиона.

Относительно места проведения боя Лапин подчеркнул важность максимально вместительной арены.

"В первую очередь все зависит от количества зрителей - чем больше арена, тем лучше. Масштаб имеет значение".

США еще такого не видели

Кроме того, Лапин намекнул, что поединок с Уайлдером может стать не последним выступлением Усика в США.

"В боксе возможно все, особенно сейчас. Мы видим, как активно развивается этот спорт и сколько делается для того, чтобы сделать его больше, ярче и привлекательнее. В то же время есть и другие интересные опции. Боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе на территории США еще никогда не было - и это очень мощная и захватывающая сюжетная линия", - высказался представитель украинского чемпиона.

Бои Усика в США

Первая попытка заявить о себе за океаном была у Усика в 2016-2017 годах.

Он провел в США два поединка в крузервейте - против Табисо Мчуну из ЮАР и местного бойца Майкла Хантера. Обе встречи завершились победой украинца, но интересных предложений от американский промоутерских компаний не поступило. И Усик вернулся к выступлениям в Европе.

Вторая попытка состоялась в октябре 2019 года. После завоевания титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Усик именно в США дебютировал в хевивейте.

В поединке, состоявшемся в Чикаго, соперник украинца - американец Чазз Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда. Однако и этот успех местных боксерских боссов не заинтересовал.

После этого Усик сконцентрировался на британском рынке, поочередно побив всех топовых боксеров этой страны.

Ранее мы сообщали, что Уордли назвал неожиданного соперника в первой защите титула WBO.

Также мы писали, что Уайлдер рассказал, когда ожидать бой против Усика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка