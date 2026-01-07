ua en ru
"У США ще не було бою за титул абсолютного чемпіона". Менеджер Усика назвав нові пріоритети

Середа 07 січня 2026 15:14
"У США ще не було бою за титул абсолютного чемпіона". Менеджер Усика назвав нові пріоритети Фото: Олександр Усик вкотре спробує підкорити США (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Олександр Усик може провести декілька наступних поєдинків у Сполучених Штатах Америки. Бій с Деонтеєм Вайлдером – лише початок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Boxing News.

Інтерес до бою з Вайлдером

Директор команди Усика Олександр Лапін вкотре підтвердив, що головним кандидатом у суперники українця в наступному поєдинку є Деонтей Вайлдер, а сам бій планується провести в США.

"Обговорення ведуться одразу за кількома напрямками, і виявилося, що інтерес до цього бою в США значно перевищив очікування. Найближчим часом ситуація стане зрозумілішою", - сказав Лапін.

Масштаб має значення

Директор Usyk17 також зазначив, що проведення бою в США давно є пріоритетом для Усика, а терміни організації поєдинку збігаються з довгостроковою стратегією українського чемпіона.

Щодо місця проведення бою Лапін підкреслив важливість максимально місткої арени.

"Передусім усе залежить від кількості глядачів – чим більша арена, тим краще. Масштаб має значення".

США ще такого не бачили

Крім того, Лапін натякнув, що поєдинок з Вайлдером може стати не останнім виступом Усика в США.

"У боксі можливо все, особливо зараз. Ми бачимо, як активно розвивається цей спорт і скільки робиться для того, щоб зробити його більшим, яскравішим і привабливішим. Водночас є й інші цікаві опції. Бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі на території США ще ніколи не було – і це дуже потужна та захоплива сюжетна лінія", – висловився представник українського чемпіона.

Бої Усика в США

Перша спроба заявити про себе за океаном була в Усика в 2016-2017 роках.

Він провів у США два поєдинки в крузервейті – проти Табісо Мчуну з ЮАР та місцевого бійця Майкла Хантера. Обидві зустрічі завершилися перемогою українця, але цікавих пропозицій від американський промоутерських компаній не надійшло. І Усик повернувся до виступів у Європі.

Друга спроба відбулася в жовтні 2019 року. Після здобуття титулу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, Усик саме в США дебютував у хевівейті.

У поєдинку, що відбувся в Чикаго, суперник українця – американець Чазз Візерспун відмовився продовжувати бій після сьомого раунду. Проте й цей успіх місцевих боксерських босів не зацікавив.

Після цього Усик сконцентрувався на британському ринку, по черзі побивши усіх топових боксерів цієї країни.

Раніше ми повідомляли, що Вордлі назвав несподіваного суперника в першому захисті титулу WBO.

Також ми писали, що Вайлдер розповів, коли очікувати бій проти Усика.

