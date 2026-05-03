"У каждой истории есть финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала 95"

В соцсетях комикеса опубликовала подборку фото, собрав самые яркие моменты за 8 лет участия в проектах студии.

Оруджова отметила, что у каждой истории есть "свое начало и финал".

К слову, Анастасия стала известной благодаря участию в "Лиге смеха" в составе команды "Трио разные".

Позже она присоединилась к "Женскому кварталу", где работала около восьми лет.

"К сожалению, в двадцать фото невозможно поместить восемь лет дружбы, достижений, конкуренции, смеха, любви, поддержки, благодарности, рок-н-ролла, объятий перед выходом на сцену и после него. Спасибо за все. Люблю", - написала знаменитость.

Анастасия Оруджова трогательно попрощалась с "Кварталом 95"

Кто еще покинул "Квартал 95"

В конце марта стало известно, что проект покинули сразу четыре актрисы: Ирина Сопонару, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина.

Вокалистка и актриса студии Вера Кекелия рассказывала, что Оруджова, Блажкевич и Машлятина в дальнейшем планируют развивать собственный проект - шоу "Порадниця".

В мае они должны отправиться в тур по Украине с этим импровизационным форматом.

Ирина Сопонару впоследствии также комментировала свой уход. По ее словам, это решение было непростым, ведь она очень ценила коллектив.

В то же время актриса решила двигаться дальше и пробовать себя в новых направлениях, в частности в кино и стендапе.

Актрисы "Женского квартала"