"У кожної історії є фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу 95"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

У соцмережах комікеса опублікувала добірку фото, зібравши найяскравіші моменти за 8 років участі у проєктах студії.

Оруджова зазначила, що в кожної історії є "свій початок та фінал".

До слова, Анастасія стала відомою завдяки участі в "Лізі сміху" у складі команди "Тріо різні".

Пізніше вона приєдналася до "Жіночого кварталу", де працювала близько восьми років.

"На жаль, у двадцять фото неможливо помістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену та після нього. Дякую за все. Люблю", - написала знаменитість.

Анастасія Оруджова зворушливо попрощалася з "Кварталом 95" (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Хто ще покинув "Квартал 95"

Наприкінці березня стало відомо, що проєкт залишили одразу чотири акторки: Ірина Сопонару, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна.

Вокалістка й акторка студії Віра Кекелія розповідала, що Оруджова, Блажкевич і Машлятіна надалі планують розвивати власний проєкт - шоу "Порадниця".

У травні вони мають вирушити в тур Україною з цим імпровізаційним форматом.

Ірина Сопонару згодом також коментувала свій відхід. За її словами, це рішення було непростим, адже вона дуже цінувала колектив.

Водночас акторка вирішила рухатися далі та пробувати себе в нових напрямах, зокрема в кіно й стендапі.

Акторки "Жіночого кварталу" (фото: instagram.com/orudjova_nastya)