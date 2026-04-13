Этого ждали все фанаты: украинец в НБА впервые получил особый статус в легендарном клубе

Украинский защитник "Бостон Селтикс" Максим Шульга впервые появился в стартовой пятерке в рамках регулярного чемпионата НБА. В победной игре против "Орландо" киевлянин провел на паркете рекордное количество времени.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результтат матча.

Дебют в старте и игровой рекорд

Заключительный поединок регулярного первенства против "Орландо Мэджик" стал знаковым для 23-летнего Максима Шульги.

Воспитанник украинского баскетбола впервые в карьере начал матч НБА с первых минут. Ранее защитник появлялся в составе "Селтикс" исключительно после выхода на замену.

Это появление стало для украинца десятым в официальных играх лиги. Тренерский штаб доверил Шульге 18 минут игрового времени - это абсолютный личный рекорд баскетболиста.

До этого момента его самое длительное пребывание на площадке не превышало 6 минут.

Статистика выступления и итоги "регулярки"

За отведенное время Максим успел отметиться результативным трехочковым броском. Также в актив защитника вошли 3 подбора и 1 перехват.

Это лишь второй случай в сезоне, когда Шульге удалось набрать очки в составе бостонцев; ранее он отмечался 4 пунктами во встрече с "Миннесотой".

"Бостон" праздновал победу над "Орландо" со счетом 113:108.

Команда завершила регулярный сезон на второй строчке Восточной конференции, имея в активе подписанный в марте полноценный двухлетний контракт с украинцем на сумму 2.3 миллиона долларов.

Ожидания перед плей-офф

Сейчас "Селтикс" готовятся к старту в играх на вылет. Первый матч команды в плей-офф запланирован на 19 апреля.

Оппонент "Бостона" определится по итогам стадии плей-ин, где за право сыграть с командой Шульги будут бороться "Филадельфия 76ерс" и "Орландо Мэджик".