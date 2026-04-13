ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Цього чекали всі фанати: українець у НБА вперше отримав особливий статус у легендарному клубі

11:31 13.04.2026 Пн
2 хв
Ще вчора він грав у фарм-клубі, а сьогодні переписує історію найтитулованішої команди НБА
aimg Катерина Урсатій
Максим Шульга вперше у стартовій п'ятірці Бостона (фото: Getty Images)

Український захисник "Бостон Селтікс" Максим Шульга вперше з'явився у стартовій п'ятірці в межах регулярного чемпіонату НБА. У переможній грі проти "Орландо" киянин провів на паркеті рекордну кількість часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з помиланням на результтат матчу.

Дебют у старті та ігровий рекорд

Заключний поєдинок регулярної першості проти "Орландо Меджик" став знаковим для 23-річного Максима Шульги.

Вихованець українського баскетболу вперше у кар'єрі розпочав матч НБА з перших хвилин. Раніше захисник з'являвся у складі "Селтікс" виключно після виходу на заміну.

Ця поява стала для українця десятою в офіційних іграх ліги. Тренерський штаб довірив Шульзі 18 хвилин ігрового часу - це абсолютний особистий рекорд баскетболіста.

До цього моменту його найтриваліше перебування на майданчику не перевищувало 6 хвилин.

Статистика виступу та підсумки "регулярки"

За відведений час Максим встиг відзначитися результативним триочковим кидком. Також до активу захисника увійшли 3 підбирання та 1 перехоплення.

Це лише другий випадок у сезоні, коли Шульзі вдалося набрати очки у складі бостонців; раніше він відзначався 4 пунктами у зустрічі з "Міннесотою".

"Бостон" святкував перемогу над "Орландо" з рахунком 113:108.

Команда завершила регулярний сезон на другій сходинці Східної конференції, маючи в активі підписаний у березні повноцінний дворічний контракт із українцем на суму 2.3 мільйона доларів.

Очікування перед плей-офф

Наразі "Селтікс" готуються до старту в іграх на виліт. Перший матч команди у плей-офф заплановано на 19 квітня.

Опонент "Бостона" визначиться за підсумками стадії плей-ін, де за право зіграти з командою Шульги боротимуться "Філадельфія 76ерс" та "Орландо Меджик".

Раніше стало відомо, що НБА отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна НБА Баскетбол
Новини
Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
Аналітика
