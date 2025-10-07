"Цыганский король" возвращается: Фьюри планирует трилогию с Усиком и бой с Джошуа

Фьюри готов к трилогии с Усиком

После второго подряд поражения от Александра Усика в начале этого года Фьюри объявил о завершении карьеры. Однако Уоррен уверен, что британец вернется на ринг в 2026 году.

По словам промоутера, основным планом Фьюри является организация трилогии с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Усиком.

"Я разговаривал с ним на прошлой неделе; он сказал, что вернется и будет драться в следующем году", - сообщил Уоррен.

"Он был занят в этом году, в частности снимал документальный сериал на Netflix, но он категорически сказал, что хочет драться в следующем году", добавил промоутер.

Возможный соперник - Энтони Джошуа

Кроме Усика, Фьюри рассматривает и другие варианты, среди которых бой с Энтони Джошуа. Британец еще не выходил на ринг против Джошуа.

И сам Джошуа неоднократно заявлял о желании встретиться с Фьюри до завершения карьеры.

Фьюри оставался в форме во время перерыва?

Хотя Фьюри не дрался после поражения от Усика, его видели в спортзале в Моркамбе. В то же время британец пока не делал официальных заявлений о своем возвращении, что оставляет интригу для фанатов тяжелого веса в мире бокса.