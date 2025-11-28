Валерия из "Холостяка" о внезапном вылете: "Этот поступок сказал обо всем"

Что сказала Валерия о вылете из "Холостяка"

В седьмом выпуске Тарас признался, что не чувствует себя комфортно в общении с девушкой. Именно поэтому он решил завершить их историю.

Валерия нарушила молчание по поводу решения актера. Она говорила ему еще на прошлой Церемонии роз, что не влюбляется сразу, нуждается во времени и мужских поступках.

"Тарас сказал, что понимает, как я устроена, и у нас есть это время", - отметила Валерия.

Однако уже потом он ошеломил неожиданным решением.

"На следующий день я ушла из общения, услышав то, что наши отношения не переходят на следующий уровень... И этот поступок сказал мне обо всем", - добавила она.

Тарас и Валерия в седьмом выпуске "Холостяка" (скриншот)

Участница в очередной раз подчеркнула свою позицию относительно отношений с мужчинами. Она не собирается соревноваться.

"Я могу показать свою заинтересованность, но для меня главное - видеть поступки и действия от мужчины", - заявила она.

Вспомнила Валерия и слова своего папы, которые вспомнила, когда покидала проект.

"Некоторые мужчины боятся таких женщин, как ты". И это говорит о том, что чтобы такая женщина, как я, была рядом, надо отвечать!" - подытожила она.

Валерия из "Холостяка-14" (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

Кто такая Валерия Жуковская

Девушка родом из Николаева. Ей 28 лет. Она была представлена на проекте как профессиональная всадница, мастер спорта по выездке и тренер.

Конным спортом участница занимается с детства. Именно этим она поразила Тараса во время знакомства в начале сезона. Однако в конце концов их общение не сложилось.

Во время прощания Валерия пожелала Холостяку найти идеальную для себя партнершу на проекте или вне его.