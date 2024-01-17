Самые яркие роли уникального актера Джима Кэрри

Джим Керри - один из самых легендарных и талантливых актеров Голливуда, поскольку его мастерство перевоплощения впечатляет.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список самых интересных фильмов с участием Керри и охотно делится им с вами.

Маска

Это бесспорно невероятно яркая роль Керри, поскольку он сыграл застенчивого работника банка, внезапно находящего странную зеленую маску, одевая которую он превращается в человека, живущего полной жизнью и наводящего страх на полицию и гангстеров.

Надо отдать должное чрезвычайной пластичности Джима голливудским мастерам из спецэффектов, вытекающих из простого кино-комикса, сделали поразительную картину.

Лучшие роли Джима Керри (фото: Кинориум)

Вечное сияние чистого разума

Лирическая роль Джима воплощает историю Джоэля и Клементины, решающих избавиться от воспоминаний друг о друге. Но в памяти мужчины все еще есть нежные моменты их чувств. Чем меньше он помнит, тем больше он любит. Но к чему приведет его память?

Лучшие роли Джима Керри (фото: Кинориум)

Пингвины мистера Поппера

Успешный бизнесмен, которого играет Керри, получает по наследству шестерых пингвинов и влюбляется в них. Свою работу он оставляет, а шикарные апартаменты превращаются в заснеженный дом и вместо его привычной жизни, герою открывается такой необычный, и в то же время такой настоящий мир.

Лучшие роли Джима Керри (фото: Кинориум)

Лемони Сникет: Тридцать три несчастья

После трагической смерти родителей трое сирот оказываются на попечении коварного графа Олафа, который надеется прибрать в руки их наследство. Роль коварного графа исполняет Керри и здесь его пластика снова делает шедевр кинематографа.

Лучшие роли Джима Керри (фото: Кинориум)

Настоящие преступления

В центре сюжета, где Джим сыграл главную роль, совершается убийство менеджера рекламной компании, чье тело было найдено в реке Одер. Одним из главных подозреваемых был польский интеллектуал, чей странный роман опубликован после смерти пропавшего менеджера с описанием событий, напоминающих это убийство.

Здесь роль Керри достаточно серьезна и необычна для его привычного комического амплуа.

Лучшие роли Джима Керри (фото: Кинориум)