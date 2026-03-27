Масштабная чистка в сборной Украины: биатлонные команды останутся без главных тренеров

12:55 27.03.2026 Пт
2 мин
Николай Зоц и Надежда Белова будут уволены после провального олимпийского сезона
aimg Андрей Костенко
Тренерский штаб национальных сборных Украины по биатлону ждут кардинальные изменения. По результатам сезона-2025/26 главные тренеры мужской и женской команд - Надежда Белова и Николай Зоц - будут отправлены в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonnews.

Решение принято

По информации источников, принципиальное решение об увольнении специалистов уже принято руководством национальной федерации. Ожидается, что официально кадровые перестановки утвердят во время тренерского совещания, которое запланировано на середину апреля.

Сейчас кандидатуры преемников, которые заменят Зоца и Белову во главе основных сборных, не разглашаются. Поиск новых наставников будет происходить на фоне необходимости полной перестройки подготовки к следующему олимпийскому циклу.

Антирекорды и потеря квот

Решение об отставке стало следствием крайне неудачного сезона-2025/26 для украинского биатлона на взрослом уровне.

Главными факторами неудовлетворительной оценки работы тренеров стали:

  • Отсутствие успехов на Кубке мира: сезон мировой серии украинские спортсмены завершили без единой награды.
  • Потеря квот: из-за низких результатов в Кубке наций обе сборные потеряли право выставлять по пять спортсменов на гонку - в следующем сезоне квота сократится до четырех.
  • Провал на Олимпиаде-2026: на главном старте четырехлетия украинцам не удалось побороться за высокие позиции.

Лучшим результатом в личных гонках Кубка мира среди мужчин стал показатель Дмитрия Пидручного (7-е место в персьюте на этапе в Оберхофе). У женщин наивысшее достижение сезона принадлежит Александре Меркушиной, которая финишировала 14-й в последнем спринте в Холменколлене.

Ранее капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный высказался о своем будущем после Олимпиады-2026.

