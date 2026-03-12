"Это для меня честь". Дуэйн Джонсон трогательно поддержал полк "Скеля" (видео)

Как Дуэйн Джонсон поддержал "Скелю"

В ролике он обращается к командиру 425-го штурмового полка Юрию Гаркавому и выражает восхищение тем, что у него есть такой отважный поклонник.

"От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что закончил свою тренировку и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат. Это честь для меня", - заявил он.

Он пожелал командиру оставаться сильным лидером и сражаться ожесточенно.

"Знаю, что ты командуешь солдатами. Посылаю тебе силу и поддержку. Посылаю тебе ману, которая идет отсюда (от сердца - ред). Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя - Скала", - отметил актер.

Дуэйн поблагодарил Юрия и пожелал однажды потренироваться с ним.

"Я ценю тебя и передай всем ребятам мои наилучшие пожелания. Будь сильным и, как говорит мой хороший друг, сражайся ожесточенно", - добавил он.



Что известно о полке "Скеля"

Это одно из лучших подразделений ВСУ, которое образовалось в 2022 году. Работает под командованием героя Украины Юрия Гаркавого.

В январе 2025 года батальон вырос до полка. Занимается сложными штурмовыми операциями на Днепропетровском и Донецком направлениях.

Ранее мы рассказывали, как военные из полка "Скала" освобождали Купянск от оккупантов.