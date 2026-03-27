"Это был последний шанс": Яремчук сделал эмоциональное заявление о будущем в сборной

"Просто стыдно"

Украина в пятый раз подряд не смогла пробиться в финальную часть ЧМ - последний раз "сине-желтые" играли на Мундиале еще в 2006 году, когда нынешний наставник Сергей Ребров был игроком. Для Яремчука это уже второе подряд поражение в решающих стадиях плей-офф (после 2022 года).

"Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно. Сейчас можно наговорить много вещей, но не хочется переходить на личности. Просто стыдно. Позор", - эмоционально заявил форвард.

Несмотря на то, что Яремчук провел свой 66-й поединок за главную команду страны, отличиться в воротах шведов ему не удалось. Единственный мяч украинцев записал на свой счет 20-летний дебютант Матвей Пономаренко.

Вера в молодежь и смена поколений

Яремчук отметил, что нынешний состав сборной является одним из самых молодых в Европе, и именно в этом он видит перспективу для будущих турниров.

"Хорошие ребята, у них большое будущее. Надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. К сожалению, для меня это была последняя возможность. Буду помогать им чем могу. Уверен, им сейчас так же больно", - добавил Роман.

Яремчук в сборной Украины

За национальную команду Украины Яремчук дебютировал в 2018 году при тренерстве Андрея Шевченко. Свой первый матч провел в Лиге наций - против Чехии (2:1).

Участник Евро-2020 и 2024. Является лучшим бомбардиром Украины в финальных частях чемпионатов Европы (3 гола). Отмечался важными голами в матчах против Нидерландов, Северной Македонии и Словакии.

Всего за сборную провел 66 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 8 ассистов.