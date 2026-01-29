Трубин вошел в элитный рейтинг: вратари, которые забивали в Лиге чемпионов

Триумф над Куртуа и уникальное достижение

В решающий момент поединка Анатолий Трубин решился на выход в чужую штрафную площадку во время розыгрыша стандарта.

Украинец сумел выиграть верховую борьбу после подачи со штрафного и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа.

Этот гол стал победным для "Бенфики", а сам вратарь был номинирован на звание автора лучшего забитого мяча по итогам игровой недели.

Кроме турнирного значения, этот успех имеет колоссальный статистический вес. Трубин стал лишь пятым голкипером в истории самого престижного клубного турнира Европы, кому удалось отличиться голом.

В дополнение, он вошел в узкий круг из трех вратарей, которые забивали в ЛЧ непосредственно с игры, а не с одиннадцатиметровой отметки.

Статистика голкиперов-бомбардиров в Лиге чемпионов

За всю историю соревнований лишь считанные единицы представителей вратарского цеха праздновали взятие ворот. Список всех рекордсменов выглядит следующим образом:

Ганс-Йорг Бутт ("Гамбург", "Байер", "Бавария") - 3 гола (все с пенальти);

Анатолий Трубин ("Бенфика") - 1 гол (с игры);

Иван Проведель ("Лацио") - 1 гол (с игры);

Синан Болат (АЗ) - 1 гол (с игры);

Винсент Эньяма ("Хапоэль" Тель-Авив) - 1 гол (с пенальти).

Мировой рекорд и фиаско "Реала"

По данным статистического портала OptaJose, Трубин установил еще один беспрецедентный рекорд: он стал первым вратарем, который когда-либо забивал мадридскому "Реалу" в рамках еврокубковых турниров.

Всего за всю историю существования "королевского" клуба это лишь третий случай во всех официальных турнирах, когда мадридцы пропускают от своего визави по позиции.

Интересно, что перед своим историческим взятием ворот украинец получил предупреждение за затягивание времени.

Сам Анатолий позже объяснил это тем, что в напряженные минуты матча не сразу сориентировался в указаниях тренерского штаба, однако впоследствии смог полностью реабилитироваться перед болельщиками.