Триумфы Реброва и провалы Шевченко: как Украина играла против Исландии (видео)

Статистика в пользу Украины

Начиная с первой встречи в марте 1999 года, сборные Украины и Исландии провели между собой пять матчей.

Сейчас статистика в пользу нашей команды: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Разница мячей - 5:5. Но каждый из этих матчей был настоящим испытанием для "сине-желтых".

Первые встречи: квалификация Евро-2000

Украина - Исландия - 1:1 (31 марта 1999 года, Киев)

Голы: Ващук, 59 - Л. Сигурдссон, 66

Исландия - Украина - 0:1 (8 сентября 1999 года, Рейкьявик)

Гол: Ребров, 43 (пенальти)

Дебютные дуэли состоялись в квалификации к Евро-2000. Команды соперничали в 4-й отборочной группе вместе со сборными Франции, России, Армении и Андорры.

В Киеве подопечные Йожефа Сабо не удержали преимущество. После гола Владислава Ващука, ответный мяч забил Ларус Сигурдссон. А на выезде Сергей Ребров, ныне возглавляющий нашу сборную, реализовал пенальти и принес команде три очка.

Исландцы тогда финишировали в группе четвертыми - после Франции, Украины и России. "Сине-желтые" заняли второе место и вышли в плей-офф, где уступили Словении.

Во главе с Шевченко: квалификация ЧМ-2018

Украина - Исландия - 1:1 (5 сентября 2016 года, Киев)

Голы: Ярмоленко, 41 - Финбогассон, 6

Исландия - Украина - 2:0 (5 сентября 2017 года, Рейкьявик)

Голы: Г. Сигурдссон, 47, 66

Спустя почти 20 лет сборные снова сошлись в квалификации - на этот раз чемпионата мира-2018. Матч в Киеве открывал отборочный турнир и стал дебютным для Андрея Шевченко во главе национальной команды.

Украина быстро пропустила, но отыгралась еще до перерыва благодаря голу Андрея Ярмоленко. Победу мог принести Евгений Коноплянка, но он на 83-й минуте не реализовал пенальти. На выезде наши проиграли без шансов: дубль в ворота Андрея Пятова оформил Гилфи Сигурдссон.

В итоге Исландия выиграла тогда отборочную группу и вместе с Хорватией вышла на мундиаль. Украина, как и другие участники - Турция, Финляндия и Косово оказались за пределами финала.

Триумф Реброва-тренера: плей-офф Евро-2024

Украина - Исландия - 2:1 (26 марта 2024 года, Вроцлав)

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 - Гудмундссон, 30.

В плей-офф квалификации Евро-2024 соперники в очной дуэли разыгрывали путевку в финал. Матч был номинально домашним для Украины и проходил в Польше.

На перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе исландцев, однако уже в начале второго тайма Виктор Цыганков сравнял счет. А в конце поединка Михаил Мудрик принес Украине историческую победу. "Сине-желтые" под руководством Сергея Реброва пробились в финал европейского первенства.