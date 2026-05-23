Три падения и потеря поясов: как украинский боксер потерпел первый крах

Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В андеркарде мегафайта Усик - Верховен в Египте украинец досрочно проиграл французу Бенджамину Мендесу Тани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.
Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. На старте трехминутки Мендес Тани сумел пробить оборону украинца и отправил Лапина в нокдаун.
Даниэль поднялся и попытался продолжить бой, однако сразу же пропустил тяжелый удар по корпусу и снова оказался на канвасе.
После третьего падения украинского боксера рефери мгновенно остановил одностороннее избиение и зафиксировал победу француза.
Из-за этого поражения Лапин потерял свои чемпионские пояса IBF Intercontinental и WBA Continental, а его профессиональный рекорд теперь насчитывает 13 побед и одну неудачу (13-1, 5 КО). Француз зато улучшил свой показатель до 10-1, 3 КО.
Напомним, в своем предыдущем поединке Даниэль Лапин успешно защитил свои оба титула, когда уверенно победил представителя Латвии Кристапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО).
Украинец подходил к бою против Мендеса Тани в статусе очевидного фаворита, однако не смог справиться с напором соперника в четвертом раунде.
Раннее завершение поединков андеркарда может повлиять на тайминг главного события вечера.
Сейчас выход на ринг Александра Усика и Рико Верховена ориентировочно ожидается в 00:50 по киевскому времени.
Однако старт главного боя вечера все еще может сместиться в зависимости от продолжительности других поединков ивента, которые остаются в программе.
Ранее накануне шоу в Египте состоялась официальная церемония взвешивания участников битвы супертяжеловесов.
Нидерландский "Король кикбоксинга" оказался значительно тяжелее украинского чемпиона - разница составила более 11 кг в пользу Верховена.