Три падения и потеря поясов: как украинский боксер потерпел первый крах

20:41 23.05.2026 Сб
2 мин
Первое поражение в карьере. Украинский полутяжеловес сенсационно уступил французскому андердогу
aimg Екатерина Урсатий
Даниэль Лапин (фото: instagram.com/daniel.lapin)

Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В андеркарде мегафайта Усик - Верховен в Египте украинец досрочно проиграл французу Бенджамину Мендесу Тани.

Роковой четвертый раунд: как Лапин потерял пояса

Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. На старте трехминутки Мендес Тани сумел пробить оборону украинца и отправил Лапина в нокдаун.

Даниэль поднялся и попытался продолжить бой, однако сразу же пропустил тяжелый удар по корпусу и снова оказался на канвасе.

После третьего падения украинского боксера рефери мгновенно остановил одностороннее избиение и зафиксировал победу француза.

Из-за этого поражения Лапин потерял свои чемпионские пояса IBF Intercontinental и WBA Continental, а его профессиональный рекорд теперь насчитывает 13 побед и одну неудачу (13-1, 5 КО). Француз зато улучшил свой показатель до 10-1, 3 КО.

Что происходило накануне

Напомним, в своем предыдущем поединке Даниэль Лапин успешно защитил свои оба титула, когда уверенно победил представителя Латвии Кристапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО).

Украинец подходил к бою против Мендеса Тани в статусе очевидного фаворита, однако не смог справиться с напором соперника в четвертом раунде.

Когда главный бой Усик - Верховен

Раннее завершение поединков андеркарда может повлиять на тайминг главного события вечера.

Сейчас выход на ринг Александра Усика и Рико Верховена ориентировочно ожидается в 00:50 по киевскому времени.

Однако старт главного боя вечера все еще может сместиться в зависимости от продолжительности других поединков ивента, которые остаются в программе.

Ранее накануне шоу в Египте состоялась официальная церемония взвешивания участников битвы супертяжеловесов.

Нидерландский "Король кикбоксинга" оказался значительно тяжелее украинского чемпиона - разница составила более 11 кг в пользу Верховена.

