Третья Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой в новом выпуске

Кому Цымбалюк не дал розу в 4 выпуске "Холостяка"

Сначала, после свидания на вылет, Тарас Цымбалюк попрощался с участницей Юлией Артюх - актер сразу отправил девушку домой, считая, что она не готова к отношениям.

Кроме Юлии Артюх, розу уже на церемонии от Тараса не получила и 30-летняя предпринимательница Надежда Авраменко.

Цымбалюк объяснил, что между ними не возникло романтической связи - он испытывает к ней только симпатию и дружеское отношение.

Церемония роз в 4 выпуске "Холостяка" (скриншот)

Кто остается в проекте: