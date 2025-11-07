Третья Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой в новом выпуске

В четвертом выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" третья церемония роз выдалась непростой: Тарас Цымбалюк попрощался с несколькими участницами, а одну девушку отправил домой еще после свидания.
Кто уехал домой в четвертом выпуске "Холостяка-14", узнайте в материале РБК-Украина.
Сначала, после свидания на вылет, Тарас Цымбалюк попрощался с участницей Юлией Артюх - актер сразу отправил девушку домой, считая, что она не готова к отношениям.
Кроме Юлии Артюх, розу уже на церемонии от Тараса не получила и 30-летняя предпринимательница Надежда Авраменко.
Цымбалюк объяснил, что между ними не возникло романтической связи - он испытывает к ней только симпатию и дружеское отношение.
Вас может заинтересовать: