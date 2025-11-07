RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Третья Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой в новом выпуске

Кому Цымбалюк не дал розы (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

В четвертом выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" третья церемония роз выдалась непростой: Тарас Цымбалюк попрощался с несколькими участницами, а одну девушку отправил домой еще после свидания.

Кто уехал домой в четвертом выпуске "Холостяка-14", узнайте в материале РБК-Украина.

Кому Цымбалюк не дал розу в 4 выпуске "Холостяка"

Сначала, после свидания на вылет, Тарас Цымбалюк попрощался с участницей Юлией Артюх - актер сразу отправил девушку домой, считая, что она не готова к отношениям.

Кроме Юлии Артюх, розу уже на церемонии от Тараса не получила и 30-летняя предпринимательница Надежда Авраменко.

Цымбалюк объяснил, что между ними не возникло романтической связи - он испытывает к ней только симпатию и дружеское отношение.

Церемония роз в 4 выпуске "Холостяка" (скриншот)

Кто остается в проекте:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Яна Андриенко
  • Ольга Дзундза
  • Диана Зотова

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк