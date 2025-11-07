UA

Третя Церемонія троянд на "Холостяку": кого Цимбалюк відправив додому у новому випуску

Кому Цимбалюк не дав троянди (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

У четвертому випуску 14-го сезону шоу "Холостяк" третя церемонія троянд видалася непростою: Тарас Цимбалюк попрощався з кількома учасницями, а одну дівчину відправив додому ще після побачення.

Хто поїхав додому у четвертому випуску "Холостяка-14", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Кому Цимбалюк не дав троянду в 4 випуску "Холостяка"

Спочатку, після побачення на виліт, Тарас Цимбалюк попрощався з учасницею Юлією Артюх - актор одразу відправив дівчину додому, вважаючи, що вона не готова до стосунків.

Окрім Юлії Артюх, троянду вже на церемонії від Тараса не отримала і 30-річна підприємиця Надія Авраменко.

Цимбалюк пояснив, що між ними не виникло романтичного зв’язку - він відчуває до неї лише симпатію та дружнє ставлення.

Церемонія троянд у 4 випуску "Холостяка" (скріншот)

Хто залишається в проєкті:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Юлія Коренюк
  • Валерія Жуковська
  • Юлія Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Яна Андрієнко
  • Ольга Дзундза
  • Діана Зотова

