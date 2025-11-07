Третя Церемонія троянд на "Холостяку": кого Цимбалюк відправив додому у новому випуску

У четвертому випуску 14-го сезону шоу "Холостяк" третя церемонія троянд видалася непростою: Тарас Цимбалюк попрощався з кількома учасницями, а одну дівчину відправив додому ще після побачення.
Хто поїхав додому у четвертому випуску "Холостяка-14", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Спочатку, після побачення на виліт, Тарас Цимбалюк попрощався з учасницею Юлією Артюх - актор одразу відправив дівчину додому, вважаючи, що вона не готова до стосунків.
Окрім Юлії Артюх, троянду вже на церемонії від Тараса не отримала і 30-річна підприємиця Надія Авраменко.
Цимбалюк пояснив, що між ними не виникло романтичного зв’язку - він відчуває до неї лише симпатію та дружнє ставлення.
Вас може зацікавити: