RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Тренировался с ИИ: украинский призер Паралимпиады раскрыл тайну своей медали

13:20 11.03.2026 Ср
2 мин
Когда нервы сдавали перед стартом, он обращался не к тренеру, а к виртуальному разуму
aimg Екатерина Урсатий
Максим Мурашковский (фото: Департамент молодежи и спорта)

Украинский биатлонист Максим Мурашковский ошеломил спортивное сообщество признанием о роли искусственного интеллекта в подготовке к Паралимпийским играм 2026. Серебряная медаль стала результатом инновационного подхода.

Революционный метод подготовки: опыт Мурашковского

Украинский паралимпиец Максим Мурашковский, занявший второе место в биатлонной индивидуальной гонке среди атлетов с нарушениями зрения, рассказал о нетипичном помощнике в своем тренировочном процессе.

В течение последних шести месяцев 25-летний спортсмен интегрировал в свою рутину чат-бот ChatGPT.

По словам призера, технология выполняла функции сразу нескольких специалистов. Искусственный интеллект помог сформировать более 50% тренировочного плана, предоставлял тактические рекомендации и выступал в роли психолога и консультанта по медицинским вопросам.

"Я верю в эту технологию. Она может использоваться как для хороших вещей, так и для плохих. Я же использую ее для обучения, языков, своих проектов в химии, биологии и спорте", - отметил Мурашковский.

Искусственный интеллект как новый стандарт в спорте

Спортсмен убежден, что нейросети являются будущим профессионального спорта, поскольку позволяют внедрять кардинально новые методики подготовки.

Кроме спортивной составляющей, Максим использует возможности ИИ для изучения иностранных языков и научной деятельности в сферах химии и биологии.

Успехи сборной Украины на Паралимпиаде-2026

По состоянию на вечер четвертого соревновательного дня национальная команда Украины демонстрирует высокие результаты. В активе "сине-желтых" уже 10 наград:

  • 3 золотые медали;

  • 2 серебряные медали;

  • 5 бронзовых медалей.

Сейчас Украина удерживает пятую позицию в общекомандном зачете.

Программа соревнований на 11 марта

Сегодняшний день на Паралимпийских играх обещает быть насыщенным для украинских болельщиков.

Будет разыграно 7 комплектов наград, 6 из которых приходятся на лыжные гонки.

Украинские атлеты поборются за медали в пяти финальных забегах.

Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сборная Украины