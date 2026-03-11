Тренувався з ШІ: український призер Паралімпіади розкрив таємницю своєї медалі

Український біатлоніст Максим Мурашковський приголомшив спортивну спільноту зізнанням про роль штучного інтелекту у підготовці до Паралімпійських ігор 2026. Срібна медаль стала результатом інноваційного підходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atletic.
Український паралімпієць Максим Мурашковський, який посів друге місце у біатлонній індивідуальній гонці серед атлетів із порушеннями зору, розповів про нетипового помічника у своєму тренувальному процесі.
Протягом останніх шести місяців 25-річний спортсмен інтегрував у свою рутину чат-бот ChatGPT.
За словами призера, технологія виконувала функції одразу кількох фахівців. Штучний інтелект допоміг сформувати понад 50% тренувального плану, надавав тактичні рекомендації та виступав у ролі психолога і консультанта з медичних питань.
"Я вірю в цю технологію. Вона може використовуватися як для хороших речей, так і для поганих. Я ж використовую її для навчання, мов, своїх проєктів у хімії, біології та спорті", - зазначив Мурашковський.
Спортсмен переконаний, що нейромережі є майбутнім професійного спорту, оскільки дозволяють впроваджувати кардинально нові методики підготовки.
Окрім спортивної складової, Максим використовує можливості ШІ для вивчення іноземних мов та наукової діяльності у сферах хімії та біології.
Станом на вечір четвертого змагального дня національна команда України демонструє високі результати. В активі "синьо-жовтих" уже 10 нагород:
3 золоті медалі;
2 срібні медалі;
5 бронзових медалей.
Наразі Україна утримує п'яту позицію у загальнокомандному заліку.
Сьогоднішній день на Паралімпійських іграх обіцяє бути насиченим для українських вболівальників.
Буде розіграно 7 комплектів нагород, 6 з яких припадають на лижні гонки.
Українські атлети поборються за медалі у п'яти фінальних забігах.
