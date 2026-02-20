"Тренировки даются тяжелее": Пидручный высказался о своем будущем после Олимпиады-2026

Последний олимпийский старт?

Для Пидручного масстарт на Олимпиаде-2026 стал завершающей гонкой на текущем турнире. Украинец финишировал на 17-й позиции, допустив пять промахов на огневых рубежах. Поскольку Игры в Италии стали уже четвертыми в карьере Дмитрия (дебют состоялся еще в 2014 году), встал вопрос о его участии в следующем олимпийском цикле.

На момент старта следующей Олимпиады-2030 во Франции лидеру сборной исполнится 38 лет. На вопрос, была ли эта гонка последней для него на олимпийском уровне, Пидручный ответил сдержанно.

Тяжесть тренировок и возрастной фактор

Биатлонист признался, что с годами поддерживать высокий темп становится все сложнее. По словам Дмитрия, 15 лет жизни в режиме постоянных сборов и соревнований истощают организм.

"Мне уже 34 года, и каждая тренировка дается гораздо тяжелее, чем в 22 или 25. Жить 15 лет в таком темпе трудно. Возможно, я еще не все сказал, но решение буду принимать только по завершении сезона", - отметил капитан.

Сейчас спортсмен сосредоточен на том, чтобы доработать остаток сезона Кубка мира, после чего проведет консультации с тренерским штабом и семьей относительно дальнейших выступлений.

Спортивные достижения Пидручного

Пидручный остается самым титулованным действующим биатлонистом Украины. В его активе:

"Золото" чемпионата мира-2019 в гонке преследования (единственная личная победа на таком уровне)

Участие в четырех Олимпийских играх (2014, 2018, 2022, 2026)

Более 13 лет выступлений на этапах Кубка мира (дебют в сезоне-2012/13)

Несмотря на то, что на Олимпиаде-2026 Пидручному не удалось показать высокие результаты, он подчеркнул, что доволен своей самоотдачей, хотя конкуренция в современном биатлоне стала чрезвычайно высокой.