Сбежавшего в Беларусь тренера гимнастов наказали в Украине: досталось и его жене

Официальное решение министерства

В ответ на запрос издания, Министерство молодежи и спорта Украины сообщило.

"На основании ходатайства общественной организации "Украинская федерация гимнастики" приказом Минмолодежьспорта от 18.03.2026 № 1555 "О лишении спортивных званий" Лаврухин Вячеслав лишен спортивного звания "Заслуженный тренер Украины".

В то же время информируем, что приказом Минмолодежьспорта от 19.03.2026 № 1590 "О лишении спортивных званий" Лаврухина Ирина также лишена спортивного звания "Заслуженный тренер Украины", - говорится в официальном письме министерства.

Жена Вячеслава Лаврухина - Ирина вместе с мужем перебралась в страну-агрессора, из-за чего также попала под санкции.

Измена, побег и скандальное заявление

Напомним, Вячеслав Лаврухин тайно покинул Украину в начале января 2026 года. В Беларуси он сразу получил должность старшего тренера местной национальной сборной. Свой поступок наставник сопроводил скандальным заявлением о том, что "не считает белорусов врагами".

Вячеслав Лаврухин получил звание заслуженного тренера в 2011 году. Он наиболее известен работой с Игорем Радивиловым - бронзовым призером Олимпиады-2012 и многократным призером чемпионатов мира и Европы.

Ирина Лаврухина была удостоена почетного статуса в 2013 году.