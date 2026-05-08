Тополя впервые за долгое время показался с дочкой и насмешил своим макияжем (фото)
Певец Тарас Тополя поделился редким фото. Лидер группы Антитела показался с дочерью Марией, которая устроила для него "салон красоты".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение из Instagram Тополи.
Как Тополя насмешил сеть
Так, на новом фото Тарас позировал рядом с Машей. Дочь певца, которая родилась в 2020 году, делала папе макияж и даже маникюр.
"Во-первых, это красиво!", - написал артист.
Тополь и дочь (фото: instagram.com/tarastopolia)
В комментариях фаны отметили, что новый кадр им понравился. Также они написали:
- "Папа доченьки. Ждем открытия салона красоты";
- "Во-вторых стильно. Как папина доченька скажу, пусть такие теплые отношения останутся у вас на всю жизнь. Вложите в ребенка всю свою любовь, и когда-то будете им гордиться";
- "Любящий папочка маленькой принцессы должен выглядеть именно так";
- "Папа года";
- "Забавно смотреть";
- "Это очень красиво!".
Что известно о семье Тараса Тополи
Много лет эта звездная семья считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако супруги не выдержали непростого пути в виде накопленных разногласий и сложных жизненных моментов, поэтому приняли решение расстаться. Официально они сообщили о разрыве после 12 лет брака в начале 2026 года.
Сегодня, несмотря на расставание, певцы воспитывают троих детей, подчеркивая, что дети являются приоритетом в их жизни. Пара общается, стараясь сейчас сосредоточиться на рабочих моментах и минимизировав комментарии о личном. Несмотря на возможные обиды и недоразумения Тарас и Елена и в дальнейшем поддерживают друг друга, в том числе и в публичном пространстве.