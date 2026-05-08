Тополя вперше за довгий час показався з донькою і насмішив своїм макіяжем (фото)

Співак Тарас Тополя поділився рідкісним фото. Лідер гурту Антитіла показався з донькою Марією, яка влаштувала для нього "салон краси".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Тополі.

Як Тополя насмішив мережу

Так, на новому фото Тарас позував поруч з Марійкою. Донька співака, яка народилася 2020 року, робила татові макіяж та навіть манікюр.

"По-перше, це красиво!", - написав артист.

Тополя і донька (фото: instagram.com/tarastopolia)

У коментарях фани зазначили, що новий кадр їм сподобався. Також вони написали:

"Тато донечки. Чекаємо на відкриття салону краси";

"По-друге стильно. Як татова донечка скажу, нехай такі теплі відносини залишаться у вас на все життя. Вложіть у дитину всю свою любов, і колись будете нею пишатися";

"Люблячий татко маленької принцеси повинен виглядати саме так";

"Татко року";

"Любо глянути";

"Це дуже красиво!".

Що відомо про родину Тараса Тополі

Багато років ця зіркова сім'я вважалася однією з найміцніших у шоу-бізнесі. Однак подружжя не витримало непростого шляху у вигляді накопичених розбіжностей і складних життєвих моментів, тож прийняло рішення розлучитися. Офіційно вони повідомили про розрив після 12 років шлюбу на початку 2026 року.

Сьогодні, попри розставання, співаки виховують трьох дітей, наголошуючи на тому, що малеча є пріоритетом у їхньому житті. Пара спілкується, намагаючись нині зосередитися на робочих моментах і мінімізувавши коментарі про особисте. Попри можливі образи і непорозуміння Тарас і Олена й надалі підтримують одне одного, зокрема й у публічному просторі.