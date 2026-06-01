Елена Тополя рассказала, общается ли она с экс-мужем

17:03 01.06.2026 Пн
2 мин
Артистка призналась, как ей удается совмещать работу, материнство и бытовые дела
aimg Иванна Пашкевич
Елена Тополя рассказала, общается ли она с экс-мужем
Украинская певица Алена Тополя рассказала, как после развода общается с бывшим мужем, фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на шоу "Зірки на колесах".

Артистка призналась, что они с Тарасом поддерживают контакт и вместе решают вопросы, которые касаются их троих детей.

По словам Елены, после завершения 12-летнего брака им с Тарасом удалось сохранить нормальную коммуникацию ради семьи.

В бытовых вопросах и уходе за детьми певице также помогает няня.

Во время разговора ведущая поинтересовалась, как артистка совмещает работу с воспитанием троих детей и принимает ли Тарас участие в ежедневных делах - в частности поездках в школу, садик и на кружки.

"Помогает. И няня у нас есть", - ответила певица.

Елена Тополя с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Елена добавила, что четкого графика, по которому они с бывшим мужем делят обязанности, нет.

По ее словам, все зависит от занятости и возможностей каждого из них в конкретный день.

"Просто списываемся, когда кто может - и все. Когда мне не нужна помощь, я сама все успеваю", - отметила артистка.

Певица также подтвердила, что Тарас Тополя и сам проявляет инициативу - может написать и предложить помощь с детьми.

Напомним, в конце 2025 года Тарас и Елена Тополя сообщили о разводе после 12 лет брака.

Тогда экс-супруги отмечали, что это решение было общим и взвешенным.

Главным приоритетом после разрыва они называли детей.

Артисты заявляли, что и в дальнейшем будут оставаться партнерами в вопросах воспитания и нести общую ответственность за их благополучие.

После развода бывшие супруги также решили имущественные вопросы.

Квартира, которая была повреждена в результате российского обстрела, осталась Елене и детям. Автомобилем, который пара приобрела в 2023 году, они пользуются совместно.

