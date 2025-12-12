Без Тины Кароль, но с Цымбалюком: раскрыты имена ведущих "Танців з зірками"
Стали известны ведущие спецвыпуска "Танців з зірками". Среди них - главный герой "Холостяка", украинская гимнастка и фронтвумен известной группы.
Кто из звезд будет вести "Танці з зірками"
Юрий Горбунов
Неизменный ведущий "Танців з зірками" снова порадует зрителей. Юрий счастлив вернуться к ведению проекта и считает его чрезвычайно важным, ведь он дарит эмоции, которые помогают выжить.
Юрий Горбунов (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)
Катерина Осадчая
К команде ведущих присоединится и Осадчая. Она хорошо знакома зрителям по проектам "Голос країни", "Голос. Діти" и "Світське життя".
Катерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Иванна Онуфрийчук
Ведущей ред-рума станет телеведущая, которую зрители уже видели в предыдущих сезонах "Танців з зірками". Она будет встречать звездные пары после выступлений и первой узнавать их впечатления, а также делиться интересными моментами из-за кулис.
Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Маша Ефросинина
Телеведущая, общественный деятель и автор YouTube-проектов. Когда-то она уже участвовала в проекте в 2018 году, а теперь будет узнавать эмоции и впечатления участников.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Тарас Цымбалюк
Украинский актер театра и кино и главный герой нынешнего "Холостяка" еще несколько лет назад сам покорял танцевальный паркет, а теперь выступит в роли ведущего.
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Александра Зарицкая
Солистка группы KAZKA и участница восьмого сезона "Танців з зірками" тоже присоединилась к звездным ведущим благотворительного спецвыпуска шоу.
Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)
Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss была суперфиналисткой 7-го сезона "Танців з зірками". На этот раз она будет общаться с участниками как ведущая.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Анна Ризатдинова
Украинская гимнастка и призер Олимпийских игр 2016 года дошла до финала "Танців з зірками" в 2019 году. А теперь стала ведущей предновогоднего выпуска.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Напомним, предновогодний благотворительный спецвыпуск проекта "Танці з зірками. Рух до життя" выйдет 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина.
Шоу возвращается с новыми участниками и обновленным составом жюри. Среди судей - военный и хореограф Дмитрий Дикусар, балерина Катерина Кухар, певцы Наталья Могилевская и MONATIK.
Участниками праздничного выпуска стали:
- ветеранка Руслана Данилкина
- стендап-комик Василий Байдак
- ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс
- фронтмен группы O.Torvald Женя Галич
- ведущая новостей Наталья Островская
- бывший "Холостяк" Никита Добрынин
- телеведущая Натали Солоник
- певица KOLA
- актер Павел Текучев
- актриса Наталка Денисенко
- ведущий Григорий Решетник
- блогер Даша Квиткова
Среди танцовщиков:
- Евгений Кот
- Юлия Сахневич
- Александр Прохоров
- Павел Симакин
- Анна Манжула
- Антон Нестерко
- Анна Карелина
- Яна Цыбульская
- Макс Леонов
- Виталий Загоруйко
- Надин
- Сергей Ефремов
