Без Тины Кароль, но с Цымбалюком: раскрыты имена ведущих "Танців з зірками"

Кто из звезд будет вести "Танці з зірками", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на 1+1.

Юрий Горбунов

Неизменный ведущий "Танців з зірками" снова порадует зрителей. Юрий счастлив вернуться к ведению проекта и считает его чрезвычайно важным, ведь он дарит эмоции, которые помогают выжить.

Юрий Горбунов (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)

Катерина Осадчая

К команде ведущих присоединится и Осадчая. Она хорошо знакома зрителям по проектам "Голос країни", "Голос. Діти" и "Світське життя".

Катерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Иванна Онуфрийчук

Ведущей ред-рума станет телеведущая, которую зрители уже видели в предыдущих сезонах "Танців з зірками". Она будет встречать звездные пары после выступлений и первой узнавать их впечатления, а также делиться интересными моментами из-за кулис.

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Маша Ефросинина

Телеведущая, общественный деятель и автор YouTube-проектов. Когда-то она уже участвовала в проекте в 2018 году, а теперь будет узнавать эмоции и впечатления участников.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тарас Цымбалюк

Украинский актер театра и кино и главный герой нынешнего "Холостяка" еще несколько лет назад сам покорял танцевальный паркет, а теперь выступит в роли ведущего.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA и участница восьмого сезона "Танців з зірками" тоже присоединилась к звездным ведущим благотворительного спецвыпуска шоу.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss была суперфиналисткой 7-го сезона "Танців з зірками". На этот раз она будет общаться с участниками как ведущая.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка и призер Олимпийских игр 2016 года дошла до финала "Танців з зірками" в 2019 году. А теперь стала ведущей предновогоднего выпуска.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, предновогодний благотворительный спецвыпуск проекта "Танці з зірками. Рух до життя" выйдет 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина.

Шоу возвращается с новыми участниками и обновленным составом жюри. Среди судей - военный и хореограф Дмитрий Дикусар, балерина Катерина Кухар, певцы Наталья Могилевская и MONATIK.

Участниками праздничного выпуска стали:

ветеранка Руслана Данилкина

стендап-комик Василий Байдак

ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс

фронтмен группы O.Torvald Женя Галич

ведущая новостей Наталья Островская

бывший "Холостяк" Никита Добрынин

телеведущая Натали Солоник

певица KOLA

актер Павел Текучев

актриса Наталка Денисенко

ведущий Григорий Решетник

блогер Даша Квиткова

Среди танцовщиков: