Тина Кароль перевела свои хиты на украинский: певица презентовала юбилейный альбом

Какие песни Тина Кароль впервые спела на украинском языке

Особенностью нового альбома стал отдельный блок из 13 хорошо известных композиций, которые ранее звучали на русском, а теперь получили новую жизнь на украинском языке.

Речь идет не о буквальном переводе, а о глубоком творческом переосмыслении.

Так, в украиноязычном звучании в альбоме появились "Полюси", "Ніченька", "У неба попрошу", "Ти відпусти", "Життя продовжується", "Знайти своїх", "Здатись ти завжди встигнеш", "Пам’ятаю", "Вище хмар", "Люблю його", "Тепер я знаю".

Объясняя эту идею, Тина Кароль подчеркнула, что новое звучание песен стало для нее органическим творческим процессом.

"Песни никогда не рождаются как задача или концепция. Они всегда начинаются с чувств. Переосмысление песен на украинском стало естественным продолжением внутреннего вдохновения", - поделилась артистка.

Название альбома "Кохання. Сльози. Маніфест." не случайно, ведь, по словам певицы, именно оно наиболее точно передает содержание и философию этой работы и в целом ее творческого пути.

"Любовь для меня - это чувство, которое не подлежит никаким законам притяжения и не имеет границ во времени. Мы чувствуем ее одинаково сильно и к тем, кто рядом, и к тем, кого уже нет. Слезы - это не слабость, а честное проявление всего спектра эмоций, который проходит через человека", - рассказала артистка.

"Манифест невозможно написать намеренно. Он появляется тогда, когда ты говоришь правду. Этот альбом - о честности и о силе оставаться верной себе и своим принципам. Мой манифест состоит из любви, слез и силы личности", - добавила она.

Вместе с премьерой альбома исполнительница также сообщила о масштабном сольном концерте в киевском Дворце спорта.

Выступление запланировано на 19 сентября 2026 года.