ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Тина Кароль резко ответила предательнице Лорак из-за обвинений в "выдавливании" со сцены

12:11 09.03.2026 Пн
3 мин
Украинская певица не сдержала эмоций во время концерта
aimg Катерина Собкова
Тина Кароль резко ответила предательнице Лорак из-за обвинений в "выдавливании" со сцены Тина Кароль и Ани Лорак (коллаж: РБК-Украина)

Украинская певица Тина Кароль во время концерта в Одессе резко ответила Ани Лорак. Последняя обвинила ее в якобы препятствовании развитию карьеры в Украине и травле.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в Телеграм-канале "Что ты знаешь о Бобуле?".

Больше интересного: Ани Лорак копирует украинских артистов? Певица попала в новый скандал

Тина Кароль ответила на упреки предательницы Лорак о "выдавливании" с украинской сцены

Во время выступления Тина Кароль эмоционально прокомментировала слова "коллеги".

"Сделать выбор и идти прямо, знаете, не оборачиваясь вообще никогда. Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну. Я очень хотела это сказать", - отметила Кароль.

Артистка намекнула на неприемлемое для нее поведение Лорак и осудила ее позицию во время войны. В конце Кароль сделала резкий жест в сторону коллеги, что еще больше подчеркнуло ее несогласие.

Контекст и позиция Лорак

По словам Ани Лорак, ее активные гастроли в России начались после участия в "Евровидении-2008", где она представляла Украину. Певица считает, что ее популярность могла вызвать зависть у коллег.

"Это все совпало после "Евровидения". В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно, вызвал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды, и мы узнаем всю правду", - сказала Лорак в последнем интервью.

Она также рассказала, что оказалась перед выбором - остаться в Украине или продолжать карьеру в России.

"Я завоевала все, что возможно в этой стране. Надо двигаться дальше, развиваться. И тогда тебе просто говорят: или ты должен остаться, или мы тебя перекрываем", - отметила она.

Тина Кароль резко ответила предательнице Лорак из-за обвинений в &quot;выдавливании&quot; со сценыАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Претензии к Тине Кароль

Лорак намекнула, что ее проблемы с возвращением на украинскую сцену могли быть связаны с позицией Тины Кароль. Ранее режиссер Олег Боднарчук предполагал, что именно Кароль могла повлиять на ситуацию.

"Это его мнение, наверное, не безосновательное, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать", - пожаловалась Лорак.

Вас также может заинтересовать:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ани Лорак Тина Кароль Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС