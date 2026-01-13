"Ты на дне". Звезда "Школы" пожаловалась на кризис в карьере: пришлось пойти работать в офис

Актриса Янина Андреева, которую зрители помнят по роли Екатерины Белозерской в сериале "Школа", поделилась личной историей о периоде, когда осталась без съемок и работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки для "Коротко про".

Актриса объяснила, что для нее переломным стал 2023 год. Именно тогда она пережила потерю отца, а также осталась без стабильного заработка: закрыли утреннюю программу, где она работала ведущей, а новых съемок в ее графике не появлялось.

"Работы нет, съемок нет. Ты просто сидишь и думаешь: "Ну все, ты на дне, приплыли". Я много лет не искала работу в другом секторе, потому что видела себя только в этой сфере. И до сих пор вижу, что это мое", - поделилась Янина.

Сейчас Андреева работает вне творческой сферы, в офисе, ведь такая занятость дает ей базовую финансовую стабильность.

По словам Янины, на такой шаг она пошла ради семьи: актриса помогает маме и воспитывает 12-летнюю дочь Веронику.

Также Андреева призналась, что современный актерский рынок стал значительно жестче.

Постоянные отказы на кастингах, по ее словам, не только бьют по самооценке, но и заставляют сомневаться в собственном профессионализме, хотя причина часто заключается вовсе не в таланте актера, а в выборе продюсеров и видении режиссеров.

"Сколько актеров, которые сидят без работы, у которых тоже были успешные проекты, они имеют большие достижения и которым есть чем гордиться! Конечно, может влиять много факторов. Медийность имеет значение. Знаю истории, что некоторых вообще без проб утверждают. Психологически это трудно вывезти. Особенно, если это мечта всей твоей жизни", - добавила звезда сериала "Школа".

Краткая биография Янины Андреевой

Янина Андреева родилась в Киеве. Об актерстве она мечтала еще с детства, однако профессиональное образование получала в Киевском национальном университете культуры и искусств, выбрав направление диктора и ведущей телевидения.

После завершения обучения Андреева работала в медиа - была журналисткой, радиоведущей и диджейкой, а также вела телевизионные проекты.

В частности, она сотрудничала с телеканалом СТБ, где работала в программе "Вікна". Также была ведущей на канале "Сити", работала на "Народном" и "Нашем радио".

В 2016 году Янина присоединилась к телеканалу "2+2", где стала ведущей дорожно-транспортного проекта "ДжеДАИ".

Параллельно она развивала себя как актриса, снимаясь в сериалах. Наибольшую узнаваемость среди зрителей Андреева получила после роли Екатерины Белозерской в украиноязычном сериале "Школа", который выходил на "1+1".

С 2020 года Янина работала ведущей новостной программы "Киев. Newsroom" на телеканале "Киев".

Что касается личной жизни, Андреева состоит в браке с Дмитрием Силенко. Супруги воспитывают дочь Веронику.