Шахматы получили самого молодого короля: матч в Сингапуре завершился сенсацией

Гукеш Доммараджу из Индии стал чемпионом мира по шахматам, выиграв матч у китайца Дина Лиженя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Судьба титула решилась в последней, 14-й партии с классическим контролем времени. Соперники не хотели рисковать, поэтому встреча шла к очередной ничьей. Однако на 55-м ходу китаец сделал катастрофическую ошибку, которой и воспользовался претендент. Индийский гроссмейстер одержал победу черными фигурами на 58-м ходу.

Итоговый счет в матче - 7,5:6,5 в пользу 18-летнего Гукеша. Он стал самым молодым чемпионом мира по шахматам, превзойдя рекорд Гарри Каспарова, который в 1985 году выигрывал первенство в 22-летнем возрасте.

Гукеш вошел в шахматную историю, как 18-й чемпион мира и второй из Индии. Первым был Вишванатан Ананд, который владел короной в 2007-2013 годах.

Кто такой Гукеш Доммараджу

Уроженец Ченная, играть в шахматы начал в 7 лет на школьном факультативе. Самый молодой победитель турнира претендентов за всю историю.

В детстве и юности становился чемпионом Индии и Азии. На Кубке мира-2023 дошел до четвертьфинала, где уступил норвежцу Карлсену. В этом году в турнире претендентов опередил американца Накамуру и россиянина Непомнящего. Со сборной Индии триумфовал на Шахматной олимпиаде-2024, а также выиграл индивидуальное первенство.

Прозвище - Gukesh D. Отец работает ЛОР-хирургом, а мать - микробиолог.