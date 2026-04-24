Соперница была бессильна: Костюк устроила настоящий разгром на старте турнира в Мадриде

18:18 24.04.2026 Пт
Такого преимущества на корте не ожидали даже преданные фанаты Марты
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк успешно преодолела стартовый для себя барьер на престижных соревнованиях серии WTA 1000 в Испании. Вторая ракетка Украины в двух сетах не оставила шансов представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Триумфальное шествие после титула в Руане

Украинка прибыла в Мадрид в статусе 26-й сеяной и в приподнятом настроении после недавнего успеха на турнире во французском Руане, где она завоевала свой второй титул WTA в карьере, обыграв в финале соотечественницу Веронику Подрез.

Благодаря высокому рейтингу Костюк начала выступления в Испании сразу со второго раунда.

Первое испытание на испанских кортах Марта прошла максимально уверенно. Противостояние с 80-й ракеткой мира Юлией Путинцевой продолжалось всего 1 час и 14 минут.

Доминация на корте и статистика матча

С первых минут поединка Костюк захватила инициативу. В стартовой партии украинка позволила сопернице взять лишь один гейм, продемонстрировав тотальное преимущество.

Второй сет развивался по похожему сценарию, хотя Путинцева попыталась навязать борьбу в концовке.

Несмотря на семь двойных ошибок, Марта компенсировала их агрессивной игрой и двумя эйсами, закрыв матч со счетом 6:1, 6:3.

Турнирные перспективы украинок

Победа над Путинцевой сделала Костюк второй представительницей Украины в третьем круге мадридского "тысячника".

Ранее в эту стадию пробилась Ангелина Калинина. Другие украинские теннисистки - Элина Свитолина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева - к сожалению, прекратили борьбу на этапе второго раунда.

Для Костюк это уже восьмой визит на турнир в столице Испании. В прошлом году она показала здесь свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.

Теперь за выход в следующий этап Марта поспорит с победительницей пары Джессика Пегула (США) - Кенти Бултер (Великобритания).

