Хуже Андорры и Бразилии: украинцы с треском провалили квалификацию лыжного спринта на Олимпиаде

Вторник 10 февраля 2026 12:49
UA EN RU
Хуже Андорры и Бразилии: украинцы с треском провалили квалификацию лыжного спринта на Олимпиаде Анастасия Никон (фото: НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Ни один из шести представителей Украины не прошел квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Женская гонка: ноль из четырех

Первыми на старт вышли женщины. В квалификации выступили четыре представительницы Украины - Анастасия Никон, София Шкатула, Дарья Мигаль и Елизавета Ноприенко.

Ближе всего к проходной тридцатке была Никон, которая заняла 59-е место. Шкатула стала 64-й, Ноприенко - 81-й, а Мигаль завершила гонку 83-й.

В отборе соревновались 89 спортсменок. Лучшие, чем наши лыжницы результаты показали в частности представительницы Андорры и Тайваня.

Победу в квалификации одержала шведка Линн Сван. Второй и третий результаты показали ее соотечественницы Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.

Мужчины: проиграли даже бразильцу

В мужском отборе Украину представляли Дмитрий Драгун и Александр Лисогор. Оба также показали результаты, далекие от проходных позиций. Драгун финишировал 60-м, Лисогор - 70-м. Украинцев на дистанции опередили в частности представители Бразилии, Австралии и Черногории.

Всего на старт квалификации вышли 95 спортсменов, тогда как борьбу за медали продолжают только 30 лучших. В четвертьфинале они будут распределены на пять забегов по шесть участников.

Лучшее время продемонстрировал норвежец Йоханнес Клебо. В тройку также вошли американец Бен Огден и француз Жюль Шаппаз.

Финалы без украинцев

Таким образом, все украинские лыжники завершили выступления в личном спринте уже на стадии квалификации.

Финалы Олимпиады в женском и мужском спринте состоятся сегодня, 10 февраля после 14:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК.

Также олимпийская чемпионка назвала роковую ошибку нашей сборной по биатлону.

