Хуже Андорры и Бразилии: украинцы с треском провалили квалификацию лыжного спринта на Олимпиаде
Ни один из шести представителей Украины не прошел квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Женская гонка: ноль из четырех
Первыми на старт вышли женщины. В квалификации выступили четыре представительницы Украины - Анастасия Никон, София Шкатула, Дарья Мигаль и Елизавета Ноприенко.
Ближе всего к проходной тридцатке была Никон, которая заняла 59-е место. Шкатула стала 64-й, Ноприенко - 81-й, а Мигаль завершила гонку 83-й.
В отборе соревновались 89 спортсменок. Лучшие, чем наши лыжницы результаты показали в частности представительницы Андорры и Тайваня.
Победу в квалификации одержала шведка Линн Сван. Второй и третий результаты показали ее соотечественницы Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.
Мужчины: проиграли даже бразильцу
В мужском отборе Украину представляли Дмитрий Драгун и Александр Лисогор. Оба также показали результаты, далекие от проходных позиций. Драгун финишировал 60-м, Лисогор - 70-м. Украинцев на дистанции опередили в частности представители Бразилии, Австралии и Черногории.
Всего на старт квалификации вышли 95 спортсменов, тогда как борьбу за медали продолжают только 30 лучших. В четвертьфинале они будут распределены на пять забегов по шесть участников.
Лучшее время продемонстрировал норвежец Йоханнес Клебо. В тройку также вошли американец Бен Огден и француз Жюль Шаппаз.
Финалы без украинцев
Таким образом, все украинские лыжники завершили выступления в личном спринте уже на стадии квалификации.
Финалы Олимпиады в женском и мужском спринте состоятся сегодня, 10 февраля после 14:00 по киевскому времени.
Ранее мы рассказали, кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК.
Также олимпийская чемпионка назвала роковую ошибку нашей сборной по биатлону.