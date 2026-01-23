Таблица коэффициентов УЕФА: Украина без матчей теряет позиции

По итогам первых в новом году матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина, которая не представлена в основных этапах этих турниров, ухудшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

Сербия опережает Украину

"Сине-желтые" потеряли одну строчку и опустились с 24-го на 25-е место, пропустив Сербию. Причина - отсутствие украинских клубов в январских матчах еврокубков, тогда как прямой конкурент имел возможность пополнить свой багаж.

Единственный представитель Украины, который продолжает выступления на международной арене, - донецкий "Шахтер". Впрочем, матчи 1/8 финала Лиги конференций "горняки" проведут только в марте. Поэтому в январе украинский коэффициент остался без изменений.

Сербия в то же время воспользовалась своим шансом. "Црвена Звезда" одержала выездную победу над шведским "Мальме" в Лиге Европы, что позволило стране добавить как игровые, так и бонусные баллы. Сербы заработали 0,5 очка за результат матча и еще 0,312 бонусов.

В итоге общий коэффициент Сербии вырос до 24,687 балла. Это на 0,275 больше, чем у Украины, что и позволило балканской стране подняться на 24-е место, оттеснив украинцев на одну позицию вниз.

Пока не играет "Шахтер"

До конца января Сербия будет иметь еще один шанс увеличить отрыв. "Црвена Звезда" в заключительном туре ЛЕ сыграет домашний матч против испанской "Сельты". Команда также уже гарантировала себе как минимум два поединка в плей-офф. Это означает, что сербский коэффициент может вырасти еще больше.

Украина же сможет ответить только весной, когда "Шахтер" вернется к борьбе в Лиге конференций.

Что определяет таблица коэффициентов

Напомним, итоговая таблица коэффициентов УЕФА в текущем сезоне будет определять еврокубковое представительство стран в сезоне-2027/28.

Каждая позиция может иметь ключевое значение для количества команд и стадий, с которых они будут стартовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.