Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна без матчів втрачає позиції

П'ятниця 23 січня 2026 13:22
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна без матчів втрачає позиції "Шахтар" повернеться в єврокубки лише в березні (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Андрій Костенко

За підсумками перших у новому році матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи Україна, яка не представлена в основних етапах цих турнірів, погіршила свої позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про поточну ситуацію в рейтингу – розповідає РБК-Україна.

Сербія випереджає Україну

"Синьо-жовті" втратили одну сходинку й опустилися з 24-го на 25-те місце, пропустивши Сербію. Причина – відсутність українських клубів у січневих матчах єврокубків, тоді як прямий конкурент мав можливість поповнити свій доробок.

Єдиний представник України, який продовжує виступи на міжнародній арені, – донецький "Шахтар". Втім, матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій "гірники" проведуть лише в березні. Тож у січні український коефіцієнт залишився без змін.

Сербія натомість скористалася своїм шансом. "Црвена Звезда" здобула виїзну перемогу над шведським "Мальме" в Лізі Європи, що дозволило країні додати як ігрові, так і бонусні бали. Загалом серби заробили 0,5 очка за результат матчу та ще 0,312 бонусів.

У підсумку загальний коефіцієнт Сербії зріс до 24,687 бала. Це на 0,275 більше, ніж у України, що й дозволило балканській країні піднятися на 24-те місце, відтіснивши українців на одну позицію вниз.

Поки не грає "Шахтар"

До завершення січня Сербія матиме ще один шанс збільшити відрив. "Црвена Звезда" в заключному турі ЛЄ зіграє домашній матч проти іспанської "Сельти". Команда також уже гарантувала собі щонайменше два поєдинки у плей-офф. Це означає, що сербський коефіцієнт може зрости ще більше.

Україна ж зможе відповісти лише навесні, коли "Шахтар" повернеться до боротьби в Лізі конференцій.

Що визначає таблиця коефіцієнтів

Що визначає таблиця коефіцієнтів

Нагадаємо, підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА в поточному сезоні визначатиме єврокубкове представництво країн у сезоні-2027/28.

Кожна позиція може мати ключове значення для кількості команд та стадій, з яких вони стартуватимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Раніше ми розповіли, хто вийшов у плей-офф, а хто вилетів з Ліги чемпіонів.

Також дізнайтеся актуальну турнірну таблицю Ліги Європи.

