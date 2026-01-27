Свитолина уничтожила третью ракетку мира и переписала историю на Australian Open: результат матча

Триумфальное шествие по Мельбурну

Элина Свитолина продолжает свою впечатляющую серию на кортах Australian Open-2026.

Во вторник, 27 января, первая ракетка Украины оформила выход в полуфинал, одержав уверенную победу над третьим номером мирового рейтинга Коко Гофф.

Матч, длившийся менее часа, завершился полным доминированием украинки - 6:1, 6:2.

Этот успех стал для Свитолиной знаковым: ранее она трижды останавливалась на стадии 1/4 финала в Мельбурне (в 2018, 2019 и 2025 годах).

Кроме выхода в следующий круг, победа гарантировала Элине возвращение в первую десятку рейтинга WTA уже со следующей недели - впервые за последние пять лет.

Ход матча: техническое преимущество Свитолиной

Украинка захватила инициативу с первых минут. Несмотря на стартовый обмен брейками, Элина выдала серию из пяти выигранных геймов подряд, закрыв первую партию за 29 минут.

Американка пыталась изменить ситуацию, несколько раз отправляя свои ракетки на перетяжку струн прямо во время игры, однако это не помогло ей найти ритм.

Во втором сете сценарий повторился. Свитолина быстро повела со счетом 3:0 и уверенно удержала преимущество до финального гейма.

Статистические показатели подтверждают преимущество украинки: она выполнила 4 эйса и допустила лишь 16 невынужденных ошибок против 23 у соперницы.

Путь в полуфинал и следующая оппонентка

Победная серия Свитолиной в сезоне-2026 насчитывает уже 10 матчей.

На пути к историческому полуфиналу она поочередно одолела Кристину Букшу, Линду Климовичеву, а также представительниц страны-агрессора Диану Шнайдер и Мирру Андрееву.

В поединке за выход в финал Элина встретится с лидером мирового рейтинга "нейтральной" Ариной Сабаленко.

Сейчас в очных противостояниях ведет Сабаленка со счетом 5:1.