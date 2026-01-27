Світоліна знищила третю ракетку світу та переписала історію на Australian Open: результат матчу

Тріумфальна хода Мельбурном

Еліна Світоліна продовжує свою вражаючу серію на кортах Australian Open-2026.

У вівторок, 27 січня, перша ракетка України оформила вихід до півфіналу, здобувши впевнену перемогу над третьою номером світового рейтингу Коко Гофф.

Матч, що тривав менше години, завершився повним домінуванням українки - 6:1, 6:2.

Цей успіх став для Світоліної знаковим: раніше вона тричі зупинялася на стадії 1/4 фіналу в Мельбурні (у 2018, 2019 та 2025 роках).

Окрім виходу в наступне коло, перемога гарантувала Еліні повернення до першої десятки рейтингу WTA вже з наступного тижня - вперше за останні п'ять років.

Хід матчу: технічна перевага Світоліної

Українка захопила ініціативу з перших хвилин. Незважаючи на стартовий обмін брейками, Еліна видала серію з п'яти виграних геймів поспіль, закривши першу партію за 29 хвилин.

Американка намагалася змінити ситуацію, кілька разів відправляючи свої ракетки на перетяжку струн прямо під час гри, проте це не допомогло їй знайти ритм.

У другому сеті сценарій повторився. Світоліна швидко повела з рахунком 3:0 і впевнено втримала перевагу до фінального гейму.

Статистичні показники підтверджують перевагу українки: вона виконала 4 ейси та припустилася лише 16 невимушених помилок проти 23 у суперниці.

Шлях до півфіналу та наступна опонентка

Переможна серія Світоліної у сезоні-2026 налічує вже 10 матчів.

На шляху до історичного півфіналу вона почергово здолала Крістіну Букшу, Лінду Клімовічову, а також представниць країни-агресорки Діану Шнайдер та Мірру Андрєєву.

У поєдинку за вихід до фіналу Еліна зустрінеться з лідеркою світового рейтингу "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.

Наразі в очних протистояннях веде Сабалєнка з рахунком 5:1.