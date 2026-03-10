ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Драмы Индиан-Уэллса: Свитолина и Костюк провели нервные матчи на американском "тысячнике" (видео)

09:23 10.03.2026 Вт
2 мин
Первая ракетка Украины идет на рекорд сезона
aimg Андрей Костенко
Драмы Индиан-Уэллса: Свитолина и Костюк провели нервные матчи на американском "тысячнике" (видео) Элина Свитолина (фото: Australian Open)

Лидеры украинского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк провели поединки третьего круга престижного супертурнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США),

О результатах непростых противостояний - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Превзошла даже легенд: украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной

WTA 1000, Индиан-Уэллс, 3-й круг (1/16 финала)

Элина Свитолина (Украина) - Эшлин Крюгер (США) - 6:4, 6:2

Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 4:6, 4:6

Свитолина штампует победы

Лучшая теннисистка Украины Свитолина (WTA 9) подтвердила статус фаворитки в противостоянии с хозяйкой корта Эшлин Крюгер.

Несмотря на неудачный старт, когда американка повела с брейком 2:0, Свитолина быстро перехватила инициативу. Украинка мгновенно отыграла подачу и благодаря стабильной игре на задней линии закрыла первый сет в свою пользу. Во второй партии доминация Элины стала тотальной.

Для Свитолиной эта победа стала уже 17-й в 2026 году (при всего 3 поражениях), что является одним из лучших показателей в Туре на данный момент.

В следующем раунде Элина встретится с чешкой Катержиной Синяковой (WTA 44). Статистика личных встреч на стороне украинки - 4:0. Свитолина в третий раз в карьере попытается пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

Костюк потеряла шанс

В то же время вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) прекратила выступления на турнире, уступив третьей ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. Поединок оказался напряженным, однако опыт соперницы Марты стал решающим в ключевые моменты.

Лучший шанс изменить ход игры украинка имела во втором сете, где она вела со счетом 4:2. Однако серия невынужденных ошибок (всего 7 двойных за матч) позволила Рыбакиной совершить камбэк и выиграть четыре гейма подряд.

Это была шестая встреча теннисисток, и Костюк в четвертый раз уступила сопернице. Теперь Марта будет готовиться к следующему "тысячнику", который стартует на следующей неделе в Майами.

Ранее мы писали, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
Новости
Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля
Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко