Свитолина с разгромной победы начала одиночный сезон 2026 года

Доминирование на корте: как Свитолина одолела Грачеву

Несмотря на то, что встреча началась с потерянной подачи Элины, она мгновенно вернула контроль над игрой.

Ключевым моментом первой партии стал восьмой гейм, где Свитолина реализовала брейк и впоследствии закрыла сет со счетом 6:3.

Вторая часть противостояния оказалась еще менее конкурентной. После серии взаимных ошибок на старте сета, Свитолина выиграла изнурительный третий гейм, состоявший из 16 розыгрышей.

Этот успех стал переломным: до конца поединка украинка не отдала сопернице ни одного гейма. Матч завершился за 1 час 17 минут убедительной победой первой сеяной.

Статистика противостояния и ключевые цифры

Элина Свитолина продемонстрировала высокую эффективность на приеме, сумев реализовать шесть брейк-пойнтов, что позволило ей постоянно давить на соперницу. Кроме этого, украинка дважды подала навылет, надежно отыграв в решающие моменты на собственной подаче.

Зато Варвара Грачева не смогла навязать стабильную борьбу из-за значительного количества собственных ошибок. По ходу встречи представительница Франции допустила пять двойных ошибок на подаче, а ее реализация брейковых шансов ограничилась лишь двумя удачными попытками.

Этот успех в Окленде стал для лидера украинского тенниса уже третьей подряд победой над Грачевой. История их очных встреч началась еще в 2020 году, и на сегодня Свитолина остается непобедимой в матчах против этой оппонентки, выиграв все три поединка в рамках профессионального тура.

Турнирные перспективы и следующая соперница

Благодаря этой победе Элина Свитолина, которая сейчас занимает 13-ю строчку мирового рейтинга, шагает в 1/8 финала ASB Classic.

К сожалению, украинского дерби во втором раунде не состоится. Юлия Стародубцева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила британке Кэти Бултер (3:6, 3:6).

Именно с Бултер Свитолина будет бороться за выход в четвертьфинал. Ранее теннисистки встречались лишь раз - в 2020 году на Australian Open, где победу праздновала украинка.

Напомним, что Свитолина уже имеет успешный опыт выступлений в Окленде, в частности два года назад Элина доходила здесь до финальной стадии.